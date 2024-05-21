الجمعية العلمية للنخيل تطلق فعاليات مؤتمرها الدولي الثالث

تنظم الجمعية العلمية للنخيل فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لنخيل البلح تحت عنوان مابين التحديات -الحلول في الفترة من ١١-١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ بمدينة الغردقة .

وسوف تعقد فعاليات هذا المؤتمر تحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية ورئيس المؤتمر.

أكد الدكتور عز الدين جادالله العباسي رئيس الجمعية العلمية للنخيل ومقرر عام المؤتمر ان هذا المؤتمر سوف يناقش عدة محاور منها

التقنيات الحديثة ودورها في اكثار وتحسين أصناف نخيل البلح و الأهمية المستقبلية لتطبيقات النانو تكنولوجي علي نخيل البلح إدارة المياة والتربة لتعظيم إنتاج نخيل البلح والتمور .

و نخيل البلح وتاقلمة مع التغيرات المناخية والاجهادات البيئية ،و الإدارة المتكاملة لأمراض وافات نخيل البلح .

و الممارسات الزراعية وتطوير نظم إنتاج مستدامة لنخيل البلح ، و تأثير معاملات مابعد الحصاد علي القدرة التخزينية والتسويقية للتمور

تعظيم القيمة المضافة لنخيل البلح .

واضاف العباسي ان الهدف من انطلاق فعاليات هذا المؤتمر اعتماد الزراعة المستدامة في انتاج ورعاية نخيل البلح

و وضع الحلول العلمية التطبيقية المناسبة لتجنب اضرار التغيرات المناخية

و تقليل الفاقد من حاصلات نخيل البلح واستخدام نظم القيمة المضافة

وقال انه لابد من إيجاد آليات لتقليل الفجوة ببن منتجات التمور والفاقد عن طريق تطوير تقنيات مابعد الحصاد

والعمل علي تحسين جودة التمور وزيادة قدرتها التنافسية والتصديرية و تفعيل دور الارشاد التسويقي والتصديري للتمور