انطلاق المؤتمر الدولى الخامس لتحلية المياه بشرم الشيخ غدا

ينطلق غدًا الإثنين في مدينة شرم الشيخ المؤتمر الدولي الخامس لتحلية المياه، وذلك فى الفترة من 6 إلى 9 مايو الجاري، فى إطار جهود الدولة لوضع الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات التنمية المستدامة .



ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة من خبراء وباحثين وشركاء التنمية وكيانات صناعية فى مجال التحلية والطاقة ممثلين لـ 25 دولة، ويقام على هامش المؤتمر معرض يتضمن أحدث المبتكرات فى مجال تحلية المياه مما يعزز الحوار والتعاون العالمي ويسهم في تحقيق الأمان المائي والبيئي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



من ناحيته، قال الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء، إن المؤتمر ينظمه مركز التميز المصرى لأبحاث تحلية المياه التابع للمركز تحت عنوان "مستقبل تحلية المياه في مصر والشرق الأوسط" بالمشاركه مع المؤتمر اليورومتوسطى لتحلية المياه EURO-MED 2024 والذى تنظمه الجمعيه الأوربية لتحلية المياه EDS.

