الأحد 05 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

انطلاق المؤتمر الدولى الخامس لتحلية المياه بشرم الشيخ غدا

تحلية المياه
تحلية المياه

 ينطلق غدًا الإثنين في مدينة شرم الشيخ المؤتمر الدولي الخامس لتحلية المياه، وذلك فى الفترة من 6 إلى 9 مايو الجاري، فى إطار جهود الدولة لوضع الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات التنمية المستدامة .

txt

تراجع فى أسعار الدواجن بالأسواق قبل شم النسيم

txt

عالم روسي يكشف تأثيرات التوهج الشمسي على الأرض


ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة من خبراء وباحثين وشركاء التنمية وكيانات صناعية فى مجال التحلية والطاقة ممثلين لـ 25 دولة، ويقام على هامش المؤتمر معرض يتضمن أحدث المبتكرات فى مجال تحلية المياه مما يعزز الحوار والتعاون العالمي ويسهم في تحقيق الأمان المائي والبيئي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.


من ناحيته، قال الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء، إن المؤتمر ينظمه مركز التميز المصرى لأبحاث تحلية المياه التابع للمركز تحت عنوان "مستقبل تحلية المياه في مصر والشرق الأوسط" بالمشاركه مع المؤتمر اليورومتوسطى لتحلية المياه EURO-MED 2024 والذى تنظمه الجمعيه الأوربية لتحلية المياه EDS.
 

مواد متعلقة

تراجع فى أسعار الدواجن بالأسواق قبل شم النسيم

عالم روسي يكشف تأثيرات التوهج الشمسي على الأرض

أسعار الذهب بمحلات الصاغة بمستهل تعاملات اليوم الاحد

تطوير محركات لاستخدامها في الاقمار الصناعية المتناهية الصغر

الكوكب الأحمر .. مركبة كيوريوسيتي تكتشف ماضيًا شبيهًا بالأرض

توتر العلاقات بين إسبانيا والأرجنتين وسط تبادل لانتقادات لاذعة

نميرة نجم: حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها غير موجود لأنها دولة احتلال
الجريدة الورقية