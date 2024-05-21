وقاية النباتات يجدد اعتماد المتحف المصري المرجعي للحشرات للسنة الثانية على التوالي

تنفيذاَ لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير بالتطوير المستمر لأداء المعاهد والمعامل المركزيه وتعزيز لامن وسرية المعلومات.

التصنيف المرئي الدقيق

أعلن الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية تجديد الاعتماد الدولي ISO 27001:2022 لأمن وسرية المعلومات للمتحف المصري المرجعي للحشرات بقسم بحوث الحصر و التصنيف بمعهد بحوث وقاية النباتات للسنة الثانية على التوالي، ولأول مرة اعتماد معمل التصنيف المرئي الدقيق بذات المواصفة وفقًا لتوصية لجان المراجعة الدولية من المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك) بالاشتراك مع شركة أكسنت الإنجليزية التي أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالمعهد .

سرية ودقة المعلومات

و من جانبه، صرح الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد بأن هذه المواصفة تعد أداة قوية لوضع اجراء تشغيلى دقيق ومحكم للمتحف يضمن سرية ودقة المعلومات ويحتوى على إدارة للمخاطر لحفظ الاصول والمحتويات وحمايتها من التهديدات الداخلية والخارجية والاستفادة من نقاط القوة وحفظ لسرية ودقة المعلومات لجميع الأطراف المعنية ذات الصلة بالمتحف ، مع الالتزام بالمراقبة المستمرة لأنظمة التحكم وتطويرها والتحسين المستمر لرفع كفاءة جميع العاملين ، وإجراء مراجعات دورية ومستمرة لتقييم فاعلية الإجراءات الأمنية المتبعة، حيث أن تجديد اعتماد ISO 27001:2022 يؤكد على التزام المعهد بتطبيق بنود المواصفة.



و في السياق ذاته، أشار عبدالمجيد لأهمية المتحف المصري المرجعي للحشرات كأول جهة بحثية في الشرق الأوسط و افريقيا تحصل على هذه المواصفة، فهو يحتوي علي أكثر من 150.000 عينة حشرية تمثل 6000 نوع تم جمعها بأيدي علماء العالم من مناطق مختلفة على أرض مصر. كما يعتبر المتحف بمثابة المرجع لتأكيد الاسم العلمي الصحيح للحشرات وما يزيد من أهميته العلمية هو وجود الانماط Types والأنماط الوحيدة Holotypes والأنماط المثيلة Syntypes والأنماط المشروحة، لذلك فالمتحف ثروة علمية عالمية و جزء لا يتجزأ من التراث الحشري العالمي. و نوه عن اهمية اعتماد معمل التصنيف المرئي الدقيق الذي تم افتتاحه بعد تجهيزه بأحدث الأجهزة العلمية عالية الدقة فى الفحص والتصوير للعينات الحشرية لخدمة البحث العلمي وان يكون داعما للمتحف المصرى المرجعى للحشرات.

أنظمة الجودة والتحسين

و قدم عبد المجيد الشكر للدكتورة نيفين صبحي مستشار الجودة بمركز البحوث الزراعية لما بذلته من جهد كبير، كما أعرب عن امتنانه وتقديره للجهود الكبيرة المتميزة التى تقوم بها الدكتورة فرحة حسني مدير إدارة الجودة بالمعهد للحصول على هذا الاعتماد وفريق الجودة المعاون لها، كما تقدم بالتهنئة إلى جميع العاملين بقسم بحوث الحصر والتصنيف برئاسة الدكتور أيمن محيي الدين رئيس القسم ولجميع العاملين بالمعهد لأداءهم المتميز للحفاظ على أنظمة الجودة والتحسين المستمر فى ظل مؤسسة عريقة تسعى للريادة والتميز في مختلف الأصعدة و المجالات، كما تقدم بجزيل الشكر الي الدكتور سيد ابو شادي والدكتورة سمر عبد العزيز من المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك) بشركة اكسنت.