صالون جامعة النيل الأهلية يستضيف وزيرة البيئة للحديث عن التغيرات المناخية

يستضيف صالون "النيل" المنبثق عن جامعة النيل الأهلية، يوم الخميس المقبل، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في ندوة بعنوان "التغيرات المناخية في مصر .. التداعيات وسياسة المواجهة" في الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الجامعة في الشيخ زايد.

يأتي ذلك تأكيدا على الدور المحوري الذي تقوم جامعة النيل في خدمة الاقتصاد القومي ومناقشة التحديات والملفات التي تهم الدولة المصرية، وفي إطار سلسلة الندوات التي تقدمها جامعة النيل الأهلية وتتناول فيها عدد من القضايا الحيوية التي تمس المجتمع المصري.

دور جامعة النيل الأهلية في قضية التغيرات المناخية

وأعرب الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، عن سعادته بأن يكون ضيف الصالون في نسخته الرابعة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في لقاء يدور حول التحديات التي تتعلق بقضية التغيرات المناخية، والطريق الأمثل للمواجهة وحماية الأجيال الحالية والمستقبلية، وجهود الدولة المصرية فى مواجهة تحدي تغير المناخ الذي بات يهدد العالم أجمع، وكذلك التعرف على دور جامعة النيل ومراكزها البحثية في قضية التغيرات المناخية والحفاظ على النظام البيئي ومشروعات الجامعة التي تهدف بشكل أساسي إلى الاستدامة واستغلال المخلفات الزراعية للوصول إلى منتجات صديقة للبيئة.

وأشار رئيس جامعة النيل الأهلية إلى أن قضية التغيرات المناخية تعد واحدة من القضايا الهامة التي تهم كافة الأطراف المعنية في مصر، والجامعة كانت لها مشاركة متميزة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP 27 بعدد من المشروعات البحثية في مجال حماية البيئة، هذا بجانب المشروعات الرائدة التي تقوم بها مبادرة "رواد النيل".

وأضاف رئيس جامعة النيل الأهلية أن المشروعات والنماذج البحثية التي شاركت بها الجامعة تميزت بأنها مشروعات صديقة للبيئة وتهدف بشكل أساسي إلى خدمة الاقتصاد الأخضر ومساندة الناتج القومي.

