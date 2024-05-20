بدء فعاليات مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية لعام 2024 بمياه سوهاج

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج والعضو المنتدب أنه في إطار المسابقة السنوية التى تنظمها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فى مجال تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج إحتفالية البدء بفعاليات مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة إن المسابقة تشمل 11 مهارة وهى التعامل مع تسرب غاز الكلور اسطوانة سعة 1 طن والتعامل مع تسرب غاز الكلور اسطوانة سعة 65 كجم والمهارات الفردية للكلور ومحترفي التعامل مع تسرب الكلور ومسابقة التعامل مع تسرب الكلور بسيارات نقل اسطوانات الكلور والتعامل بأمان داخل الأماكن المغلقة والمهارات الفردية للسيبيا ومحترفي العمل بامان داخل الاماكن المغلقة والتعامل مع الحريق ومسابقة الإسعافات الأولية ومسابقة التعامل مع الانسكابات .

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار أن الشركة تولي اهتماما كبيرا بتدريب متخصصين إدارات السلامة والصحة المهنية وأن الهدف من المسابقة تنمية مهارات العاملين فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل حفاظا على حياتهم من مخاطر العمل وأن مفهوم السلامة والصحة المهنية يهدف إلى تأمين بيئة العمل وحماية ووقاية المنشأت والعمال لتأمين الاستثمارات القومية مؤكدا على ضرورة نشر تلك الثقافة بين العمال للتغيير للأفضل وخلق بيئة عمل مناسبة تساهم في تطورالعمل .

وقال اللواء أحمد أبو حساب مستشار السلامة والصحة المهنية والمتابعة أنه تم البدء فى البرنامج التدريبي والذى يشارك به عدد 446 متسابق و178 فريق لعدد 11 منافسة والذى يستمر ثلاث اسابيع من الفترة من 20 مايو حتى 12 يونيو 2024 وذلك سعيا لرفع أداء العاملين وإبراز مهاراتهم والوقوف على مستوى آمن وفعال فى مجال السلامة والصحة المهنية وكيفية التعامل مع الأماكن المغلقة وتسريب الكلور إيمانا بأهمية التدريب في مجال السلامة والصحة المهنية للحد من المخاطر والسيطرة عليها في كافة المحطات واستخدام أحدث الأجهزة في هذا المجال موضحا أن التدريب يعد من أهم آليات الحفاظ علي سلامة العاملين.

وقال العميد ضياء الدين نصحي خبير السلامة والصحة المهنية بالشركة أن المسابقة تشمل تدريبات عن سيناريوهات عملية عن كيفية دخول الأماكن والمخاطر الموجودة بها وآليات التعامل مع أي خطر محتمل من خلال تنفيذ تدريبات عملية لكافة المشاركين لثقل مهارتهم وامتزاج الخبرات فيما بينهم .

وأوضح الدكتور مصطفى الحلواني مدير الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية أن الفرق المنافسة تشمل 22 فريق منافسات التعامل مع تسرب الكلور اسطوانة سعة ا طن و11 فريق منافسات التعامل مع تسرب الكلور اسطوانة سعة 65 كجم و33 فريق منافسات مهارات فردية كلور وعدد 3 فرق منافسات محترفي التعامل مع تسرب الكلور و6 فرق منافسات التعامل مع تسرب الكلور بسيارات نقل اسطوانات الكلور وعدد 3 فرق التعامل داخل الماكن المغلقة وعدد 26 فريق مهارات فردية للسيبا و15 فريق التعامل مع الحريق و15 فريق منافسات الإسعافات الأولية هذا بالاضافة إلى 18 فريق منافسات التعامل مع الانسكابات موضحا أن المشاركين بالمسابقة للعام الجاري متسابقين جدد مؤكدا أن الهدف من المسابقة بمشاركة متسابقين جدد تكوين فرق قوية للتعامل الآمن والصحيح مع مخاطر بيئة العمل .