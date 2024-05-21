محافظ أسيوط يعلن دعمه لمبادرة "بر أمان"للتمكين الاقتصادي وتوزيع 60 مركب صيد

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، دعمه الكامل لتنفيذ مشروعات تشغيل الشباب ضمن برنامج فرصة الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني، معلنًا تقديم كافة سبل الدعم لأنشطة وفعاليات البرنامج بالمحافظة.

جاء ذلك خلال لقائه مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأشار المحافظ، إلى إنه تم تكليف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق الكامل مع مؤسسة مشوار للتنمية لتنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي بالمحافظة من خلال تسليم أصول مشروعات للفئات الأولى بالرعاية كمنحة عبارة عن 60 مركب صيد ضمن مبادرة "بر أمان" وتسليمها للفئات المستحقة وفقًا لقاعدة بيانات المؤسسة، معلنًا تنظيم احتفالية كبرى بالمحافظة خلال الأيام القادمة لتسليم مراكب الصيد للفئات المستهدفة.

وأكد محافظ أسيوط، على أهمية التنسيق الكامل مع مديرية العمل ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة لتمكين الشباب اقتصاديًا فضلاً عن الاستمرار في تلقي طلبات ذوي الهمم الراغبين في الحصول على فرص عمل بشركات القطاع الخاصة ضمن نسبة 5% بالإضافة إلى توفير البرامج التدريبية لتأهيلهم لسوق العمل وتمكينهم اقتصاديًا، وتوفير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المدرة للدخل للمرأة المعيلة وذوي الهمم من أبناء المحافظة وخاصة مع إطلاق مبادرة القرى المنتجة لتنمية الحرف التراثية واليدوية وتمكين الأسر اقتصاديًا وخاصة الأسر الأولى بالرعاية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية، مناشدًا مؤسسات المجتمع المدني بتنفيذ مشروعات تساهم في توفير فرص العمل للشباب وتدريبهم على الحرف المختلفة، وتفعيلاً للمشاركة المجتمعية ودعم جهود الدولة