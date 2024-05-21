الزراعة تصدر أحدث التوصيات لمكافحة دودة الحشد الخريفية

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بيانا جاء فيه آخر تحديثات التوصيات الفنية لمكافحة دودة الحشد على الذرة لتعزيز الجهود للسيطرة على الآفة بتاريخ: 20 مايو 2024.

الإجراءات للسيطرة على دودة الحشد

وذلك تنفيذا لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باتخاذ كافة الإجراءات للسيطرة على دودة الحشد الخريفية بتطوير استراتيجيات المكافحة وتحديث التوجيهات الفنية للمزارعين والخبراء في هذا المجال، و توجيهات الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بالتوعية بأهمية المكافحة المستدامة للآفات، أصدر معهد بحوث وقاية النباتات بيانا بتحديث التوصيات الفنية لمكافحة دودة الحشد على محصول الذرة، بهدف دعم الجهود المبذولة للسيطرة على تأثيرها السلبي على إنتاجية الذرة.



وأوضح الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد أن التوصيات الجديدة لمكافحة دودة الحشد على الذرة تتضمن التوعية بالمبيدات الموصي بها والمعتمدة من قِبل لجنة مبيدات الآفات الزراعية برئاسة الدكتور محمد عبدالمجيد، و هي بروتكتو 9.4%WP بمعدل 400 جم / الفدان، فانتى 24%SC بمعدل 240 سم3 / الفدان، اييزو 30%WG بمعدل 60 جرام/فدان، روبيك 50%WP بمعدل 100 جم/فدان، سبيدو 5.7% WGبمعدل 80 جم / الفدان، كوراجن 20%SC بمعدل 60 سم3 / الفدان، فينوزيد 24%SC بمعدل 40 سم3/ 100 لتر ماء، اوكتوكلود 9.75%SC بمعدل 350 سم3/ فدان، رادينت 12%SC بمعدل 65 سم3/ فدان، كاستلو 10%EC بمعدل 105 سم3/ الفدان، بيليو 50%EC بمعدل 100 سم3 /الفدان، امازون 5.7%SG بمعدل 80 جم/فدان، و دولف أكس 5%EC بمعدل 375 سم3 / الفدان و أضاف نحن على ثقة تامة بأن التنفيذ الفعال للتوصيات الفنية المحدثة سيساهم في تعزيز قدرتنا على مكافحة دودة الحشد على الذرة وحماية المحاصيل الزراعية .

بحوث الصحراء ينظم قافلة بيطرية مجانية:



وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتنمية الثروة الحيوانية و الداجنة بالبيئات الصحراوية و بتوجيهات من د حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، وتكليف د أحمد عبد المقصود رئيس شعبة الانتاج الحيواني والداجني قام فريق من قسم صحة الحيوان والدواجن بتنظيم قافلة بيطرية لمدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد تنفيذا لبرنامج إعداد خريطة للامراض الحيوانية والداجنة وتشخيص الأمراض بالتقنيات الحديثة ومقاومتها لتحقيق التنمية المستدامة برئاسة الدكتورة وفاء عثمان، والدكتور اسلام وصيف نائبا للبرنامج .

حيث أوضح عبد المقصود أن الشعبة تقوم بالعديد من القوافل البيطرية لتحسين الحالة الصحية للحيوانات بالمناطق الصحراوية إضافة إلى تشخيص الامراض الوافدة في المناطق الصحراوية و الحدودية وتقديم الإرشادات الطبية البيطرية للمربين بالتعاون مع الإدارات البيطرية بالمناطق الصحراوية المستهدف تنمية الثروة الحيوانية بها.



هذا وقد اضافت رئيس البرنامج البحثى أن البرنامج يهدف إلى عمل مسح كامل لمسببات الامراض البكترية والفيروسية والطفيلية المنتشرة بالقطعان الحيوانية بالمناطق الصحراوية وعلاجها إضافة إلى عمل خرائط وبائية.

وقد قام الفريق بفحص القطعان الحيوانية اكلينيكيا من الابقار وعجول الجاموس وقد تم علاج عدد ٧٠٠ حالة طفيليات خارجيةو٥٥ حالة هزال وضعف عام و ٤٩ حالة امراض باطنة و ٢٨ حالة امراض تناسلية و ١٢٠ حالات امراض طفيليات دم و ٤٥ حالة امراض تنفسية هذا وقد تم اخذ عينات دم ومسحات تنفسية لدراسة الأسباب المرضية البكتيرية والفيروسية إضافة إلى تقديم التوعية الصحية الإرشادات البيطرية للمربين للوقاية من الامراض وأهمية إجراء اللقاحات الأساسية للقطعان الحيوانية بادارة الطب البيطري بالفرافرة.