فى مؤتمر صحفى عقب افتتاح مدينة «بورتوفينو السياحية» «وسى ورلد».. كامل أبوعلى يدعم مرسى علم بـ ٢٠٠٠ غرفة فندقية جديدة لتنشيط وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة وتوفير العملة الصعبة

مجموعة الباتروس استقبلت مليونًا و350 ألف سائح فى عام 2023 وخطة للوصول إلى مليون و500 ألف سائح بنهاية العام الجارى

مجموعة الباتروس استقبلت مليونًا و350 ألف سائح فى عام 2023 وخطة للوصول إلى مليون و500 ألف سائح بنهاية العام الجارى

٣١ فندقًا بمدن مصر السياحية بإجمالي 14 ألف غرفة

خطة عمل ممنهجة تسهم بشكل واقعى فى دفع عجلة التنمية السياحية للنهوض بالقطاع

توفير فرص العمل بالفنادق الفترة القادمة لذوى الهمم

رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر يطالب بحل مشكلة ارتفاع رسوم الخدمات بمطار مرسى ويشيد بشركة إيركايرو

نعمل بفكر مدروس ونشارك فى جميع المعارض العالمية لتقديم تسويق جيد ومميز لمواكبة العالم

افتتحت مجموعة «بيك الباتروس» للفنادق المملوكة لرجل الأعمال كامل أبو على، أكبر وأحدث منتجعات المجموعة والتى تعد صرحا سياحيا عملاقا تم إنشاؤه للنهوض بالسياحة فى مرسى علم، «مدينة بورتوفينو السياحية» «وسى ورلد» بطاقة إجمالية ٢٠٠٠ غرفة، لجذب مزيد من السياح لتلك المدينة الساحرة، وتوفير العملة الصعبة للدولة المصرية.

حيث شهد إفتتاح فندق «بورتوفينو» حضور عدد كبير من رجال الأعمال العاملين بالسياحة والصحفيين والإعلاميين واللواء حازم خليل، رئيس مدينة مرسى علم، والفندق بطاقة ١٠٠٠ غرفة مكونة من فندقين «بيك الباتروس بورتوفينو فيتا» و«بيك الباتروس بورتوفينو فيلاجيو» لتزيد من حجم الطاقة الفندقية لمدينة مرسى علم لجذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة، تضاف إلى الطاقة الاستيعابية فى المنتجعات المصرية وتتماشى مع استراتيجيات السياحة المصرية التى تستهدف الوصول بالطاقة الفندقية إلى ٥٠٠ ألف غرفة تستوعب الوصول بالتدفقات السياحية إلى ٣٠ مليون سائح.

ويصل عدد الفنادق المملوكة لمجموعة الباتروس ٣١ فندقا بكل من الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم، بإجمالي 14 ألف غرفة، فضلًا عن 3 فنادق بطاقة 1000 غرفة فى المغرب

وعقب حفل الافتتاح والذى تم على مدار يومين خلال الأسبوع الجارى، عقد رجل الأعمال كامل أبو على مالك مجموعة الباتروس للفنادق ورئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر مؤتمرًا صحفيًا، أكد فيه أن مدينة بورتوفينو الساحرة، ستكون إضافة جديدة لمدينة مرسى علم، حيث تم إنشاؤها من أجل تنشيط السياحة بالمدينة وجذب مزيد من السياح لمصر، وتوفير العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن مرسى علم تعتبر مقصدا من أهم المقاصد السياحية الواعدة داخل مصر.

وقال: المجموعة تركز على برامج واضحة وخطة عمل ممنهجة تسهم بشكل واقعى وحقيقى فى دفع عجلة التنمية السياحية النهوض بقطاع السياحة المصرية ليكون فى صدارة المقاصد السياحة الدولية من خلال تعزيز الطاقة الفندقية كأحد الاعمدة الرئيسية للسياحة.

وأعلن «أبوعلى» أن فنادق مجموعة الباتروس استقبلت مليونا و350 ألف سائح خلال عام 2023، وهناك خطة لزيادة الأعداد خلال العام الجارى للوصول إلى مليون و500 ألف سائح، وهو ما يؤكد أن المجموعة تسير بشكل جيد ومستمرة فى خططها المستقبلية، حيث يشهد شهر سبتمبر القادم، افتتاح فندق جديد بمنطقة «مكادى» ويضم ٩٠٠ غرفة على مساحة ٢٨٠ ألف متر مربع ، ولأول مرة تم بناء سكن العاملين قبل بدء بناء الفندق، وجارى ايضًا إنشاء فندق جديد بطاقة فندقية 850 غرفة فى منطقة مرسى علم.

كامل ابوعلي

ومن المشروعات الجديدة أيضًا أعلن «أبوعلى» عن امتلاك مجموعة الباتروس بالساحل الشمالى ٦٠٠ ألف متر مربع لبناء مشروع فندقى ضخم يضم بعض الوحدات العقارية مع أحد المطورين العقاريين ولكن الجزء الأكبر من المشروع سيكون فندقيا وجارى تنفيذ الرسومات والتصميمات، وخارج مصر المجموعة لديها خمسة فنادق بالمغرب منها فندقان جارى تجديدهما، وتم افتتاح فندق على المحيط بجوار أغادير، فالأمور تسير بشكل جيد فى المغرب ولكن تركيزنا الأكبر والأساسي على الاستثمار السياحى بمصر، وأشار «أبوعلى» إلى أن تكلفة إنشاء الغرفة الفندقية كبير فى ظل ارتفاع اسعار الحديد وغيره، حيث تتراوح تكلفة الغرفة ما بين ٨٠ و١٠٠ ألف دولار، وبالرغم من المشاكل التى تمر بها السياحة إلا أن مجموعة الباتروس من أكثر الشركات الملتزمة بسداد كل المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب، وأية التزامات مالية من مستحقات البنوك أقساط القروض، حيث يتم سدادها فى مواعيدها المحددة، وهو ما تعلمته من دراستى بسويسرا، حيث تعلمت الكثير والنظام والالتزام وتحمل المسئولية والمجموعة حريصة على تطبيق المواصفات والمعايير البيئية والصحية، التى تتطابق مع المواصفات العالمية، ولابد أن نتماشى مع القوانين فى العالم.. أنت بتقفل والعالم بيفتح، ونتمنى أن نقتدى بدبى وسويسرا.

وأكد رئيس مجموعة الباتروس الاهتمام بتدريب العاملين، وجارى إنشاء ثانى معهد عال للسياحة بالغردقة وهو مصرى إيطالى، حيث يحصل الطالب الدارس بالمعهد على إقامة عمل بإيطاليا لمحاربة الهجرة غير الشرعية، لافتًا إلى أنه تم توفير فرص العمل بالفنادق الفترة القادمة، بنسبة ٥٪ التى وفرتها الفنادق لذوى الهمم.

وأكد «أبو على» أن مجموعة الباتروس لا تعمل بشكل عشوائى، ولكنها تعمل بفكر مدروس، حيث تشارك فى جميع المعارض العالمية والدولية لتقديم تسويق جيد ومميز لمواكبة العالم الذى أصبح لا يعمل بمفرده، ومهم فى التسويق أن يكون لدينا شركاء ونعمل معهم منذ نحو ٣٢ عامًا، وتربطنا معهم علاقات طيبة، لأن مهمًا جدًا المحافظة على السمعة واحترام المسئولية والمسئولين، فالسياحة لا تأتى من خلال المشاركة بالمعارض فقط، ولكن مهم جدًا استمرار الزيارة لهم والمتابعة المستمرة معهم وبذل المجهود، وعلى سبيل المثال لدينا سوق مهم وهو الهند التى تغيرت تمامًا، حيث يخرج منها سنويًا ٣٠٠ مليار لكل دول العالم، فلماذا لا يكون للمقصد السياحى المصرى نصيب من هذه الأعداد؟، محتاجين فقط تغيير وتسهيل الحصول على التأشيرة لو حصلنا على ٣٪ فقط من أعدادهم لجذب ١٠ ملايين سائح هندى، فهو سائح مهم وغنى وينفق جيدًا، والدليل الحفل الاسطورى الذى أقيم مؤخرًا بالاهرامات وكان حديث العالم، ونفس الأمر ينطبق على السائح التركى، فالعالم كله أصبح كتابًا مفتوحًا، ولا نحتاج سوى الاهتمام بالخدمة واحترام عقلية السائح وضرورة التعامل معه على أنه رجل ذكى، محتاجين تجربة سياحية متكاملة، و نهضة سياحية كبيرة.

وطالب «أبو على» بضرورة حل مشكلة ارتفاع رسوم الخدمات بمطار مرسى علم، بعد اعتراض شركات السياحة العالمية عليها، مؤكدًا أنه لولا هذا المطار ما كانت مرسى علم، ومن يملك الطيران يملك السياحة، وهذا هو الفارق مع دولة مثل تركيا، التى تمتلك عددًا كبيرًا من شركات الطيران الخاص التى تعمل بقوة فى تركيا، ومنهم شركات طيران تعمل معنا فى موسم الشتاء والصيف.

أشاد «أبو على» بتجربة الدولة من خلال وزارة الطيران بإنشاء شركة إيركايرو، وهى تجربة جيدة تمتلك ٣٠ طائرة، ساعدت كثيرًا فى نقل السياح من دول أوروبا، وهنا لا بد من إنشاء شركات طيران مصرية «شارتر» تعمل بجوار الشركة الأم مصر للطيران لنقل السياح مثل فلاى دبى وغيره.

يذكر أن رجل الأعمال كامل أبو على الحائز على جائزة أفضل قادة السياحة والسفر فى الشرق الأوسط لعام ٢٠٢٤، وأن المجموعة تعتبر مقصد مرسى علم من أهم المقاصد السياحية الواعدة داخل مصر السياحية وبأن استثمار المجموعة يتماشى مع سياسة الدولة المصرية فى إضافة أكبر عدد من الغرف للوصول لحلم الدولة بزيادة عدد السائحين لـ٣٠ مليون سائح بحلول عام ٢٠٢٨.

وقال محمد عيد سليمان، مدير التسويق الإقليمى لمجموعة بيك الباتروس للفنادق إن اختيار مقصد مرسى علم من تريب ادفايزور العالمى أهم المقاصد السياحية الحديثة Trending Destinations يلقى بالضوء على أهم مقصد سياحى مصرى حاليا ويحمل مجموعة بيك الباتروس المسئولية تجاه إرضاء السائحين بالشكل الأمثل والاحترافى المعروف عن المجموعة.