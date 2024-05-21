أستاذ الدراسات البيئية: تغيرات المناخ تشكل تهديدًا كبيرًا للأمن المائي والغذائي

قال عبدالمسيح سمعان، الخبير في الدراسات البيئية، إن التغيرات المناخية تشكل تهديدًا للأمن المائي والغذائي.

وأشار إلى أننا نشهد هذا العام تأثيرات قوية لظاهرة "النينيو"، حيث ارتفعت درجات الحرارة في مناطق مختلفة من العالم، مضيفا أننا شهدنا درجات حرارة غير مسبوقة وسيولًا في بعض المناطق وجفافًا في مناطق أخرى.

وأعرب الخبير البيئي خلال مداخلة مع قناة “القاهرة الإخبارية”، عن أمله في تضاؤل هذه الظاهرة خلال شهرين، حيث تحدث كل 7 سنوات وتتزامن مع تغير المناخ، مشيرًا إلى أن الارتفاع الزائد في درجات الحرارة يشكل تهديدًا للعالم، خاصة فيما يتعلق بالأمن المائي والغذائي.

وأوضح أن الأمن الغذائي يرتبط بالأمن المائي، وأشار إلى أن القارة الأوروبية تعاني بشدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في صيف عام 2023، مما أثر على العديد من المحاصيل.

ولفت إلى أن تغير درجات الحرارة يؤثر على مبادرات النمو ويقلل من الإنتاجية، وهو ما شهدناه في محاصيل مثل البطاطس والقمح والزيتون وغيرها.

مصر تسجل أعلى متوسط شهري لدرجة الحرارة العظمى

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية، كشف فيه عن تسجيل أعلى متوسط شهري لدرجة الحرارة العظمى في مصر خلال عام 2022، حيث بلغ 42.6 درجة مئوية في محطة أسوان بمحافظة أسوان في شهر أغسطس.

وبحسب البيان، فقد شهد شهر أغسطس أيضًا أدنى متوسط ​​شهري لدرجة الحرارة الصغرى في مصر خلال عام 2022، حيث بلغ 29.7 درجة مئوية في محطة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وسجل شهر يونيو أعلى متوسط شهري لكمية الإشعاع الشمسي الكلي في مصر بواقع 30.6 ميجا جول/م2 في محطة الغردقة، يليه 30.2 ميجا جول/م2 في محطة الخارجة، و 29.8 ميجا جول/م2 في محطة الفرافرة.

كما بلغ عدد المحميات الطبيعية في مصر 30 محمية تمثل مساحتها ما نسبته 14.1% من إجمالي مساحة مصر وذلك عام 2022، وتمثل المساحة المحمية من النظم البيئية البحرية والساحلية في مصر 7.3% من إجمالي مساحة هذه النظم وذلك عام 2022.

وتناولت النشرة جوانب أخرى تتعلق بحالة البيئة في مصر، مثل جودة الهواء، وموارد المياه، والنفايات، والتنوع البيولوجي. وتوفر هذه البيانات معلومات قيّمة لصانعي السياسات والباحثين والمواطنين المهتمين بحماية البيئة في مصر.