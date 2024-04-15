"الذكاء الإصطناعي في خدمة ذوي الهمم" أحد محاور المؤتمر العلمي السادس للدراسات العليا بآداب القناة 22

بقاعة المناقشات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة قناة السويس- تستعد الكلية لعقد المؤتمر العلمي السادس للدراسات العليا والبحث العلمي، والذي يحمل عنوان : "الذكاء الاصطناعي... والعلوم الإنسانية"

هذا وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن المؤتمرات العلمية هذا العام 2024 تعظم الجوانب الإيجابية للذكاء الاصطناعي، وتسخيره في خدمة مجالات الأدب والثقافة والمعرفة باعتباره جزءًا من العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة، بفعل الجهود البحثية والتطويرية التي أدت لإحداث نقلة نوعية في الاستخدامات المدعومة بقدراته في كافة مناحي الحياة - جاء ذلك تعليقاً على إعلان عقد المؤتمر المقرر عقده في الثاني والعشرين من إبريل الجاري

يأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

وبإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وبإشراف الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ورئيس المؤتمر، والدكتور محمد محمد التهامي منسق المؤتمر، والدكتورة منى عبد الرحمن عبد الفتاح منسق المؤتمر.

كما أشار الدكتور محمد سعد زغلول إلى أن الذكاء الاصطناعي يُعد هو الحدود الجديدة للإنسانية، بمجرد عبور هذه الحدود سيؤدي الذكاء الاصطناعي إلى شكل جديد من الحضارة الإنسانية، المبدأ التوجيهي للذكاء الاصطناعي ليس أن يصبح مستقلاً أو يحل محل الذكاء البشري، ولكن يجب علينا أن نتأكد من تطويره من خلال نهج إنساني قائم على القيم وحقوق الإنسان.

فيما أوضح الدكتور عادل السعدني أن الهدف من المؤتمر هو إتاحة الفرص لطلاب الدراسات العليا للمشاركة في المؤتمر، وتطويع البحث العلمي في تعزيز دور الذكاء الاصطناعي، إتاحة الفرص للباحثين للمشاركة بأوراق بحثية في دور الذكاء الاصطناعي وتأثيره على العلوم الإنسانية.

وأضاف الدكتور محمد التهامي أن المؤتمر يتناول ست محاور رئيسية هى:

• اللغات والذكاء الاصطناعي.

• الإشكاليات الفلسفية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي.

• الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي.

• تأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان والقضايا المجتمعية.

• تحقيق أهداف التنمية المستدامة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

• الذكاء الاصطناعي ودوره في خدمة ذوي الهمم.