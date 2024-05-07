محاضرات مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية فى ابشواي بالفيوم

نظمت إدارة أبشواي التعليمية بالفيوم، محاضرات مجانية لطلاب الصف الثالث الإعدادي على مستوى إدارة أبشواي التعليمية، فى جميع المواد الدراسية، تشمل المحاضرات المجانية، مراجعات عامة على المنهج وبنك الأسئلة، بمشاركة نخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين بإدارة أبشواي التعليمية.

تأتى هذة المحاضرات تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور الوزير أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وحضور الدكتور حسين العشيري مدير عام إدارة أبشواي التعليمية، والدكتور احمد رياض سيف النصر وكيل الإدارة.

نقابة المعلمين

ويتم تقديم المراجعات والمحاضرات والمذكرات بالمجان لجميع الطلاب والطالبات الحاضرين بقاعة المحاضرات فى نقابة المعلمين بأبشواي.

وتقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، برسالة شكر وتقدير للمعلمين المشاركين في تقديم المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية بالمجان ، وفريق العمل المشرف على المحاضرات ونقابة معلمى أبشواي ومديري المراحل وموجهي المواد الأساسية ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، والمشاركة الإيجابية الفعالة والمتميزة فى تقديم خدمة تعليمية لأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية على مستوى إدارة أبشواي التعليمية.

وقام بتقديم محاضرات اليوم ، معلمى اللغة الإنجليزية بإدارة أبشواي التعليمية اسماء مرسي ، وأحمد عبد المنعم.





















