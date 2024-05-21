إيطاليا وليبيا توقعان على اتفاقيات في قطاعات الصناعة والمعادن والطاقة.. اليوم

تتواصل بعثة وزير الأعمال والصناعة الإيطالية أدولفو أورسو في طرابلس، حيث يعقد أورسو اجتماعات ثنائية مع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد حويج ووزير الصناعة والمعادن أحمد أبو هيسة ووزير الاتصالات والشؤون السياسية وليد اللافي، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

ومن المنتظر توقيع اتفاقيات في قطاعات الصناعة والمواد الأولية والمعادن والطاقة من المصادر المتجددة بين البلدين.

وسيكون الوزير أيضًا المتحدث الرئيسي في المؤتمر الدولي حول استخدام المواد المقرر عقده في فندق كورنثيا في طرابلس، وسيزور بعد ذلك النسخة الخمسين من معرض طرابلس الدولي، حيث تمت دعوة إيطاليا كدولة شرف ضيف.

وفي سياق منفصل، يستمر التزام الحكومة الإيطالية بخطة ماتي من أجل أفريقيا بزيارة وزير الأعمال و"صُنع في إيطاليا" أدولفو أورسو إلى ليبيا، بعد أسبوعين من زيارة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني إلى الجماهيرية العظمى في عهد معمر القذافي، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

ومن المنتظر أن يقوم الوزير مساء اليوم بمهمة تستغرق يومين إلى طرابلس، حيث يلتقي وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد حويج ووزير الصناعة والمعادن أحمد أبو هيسة ووزير الاتصالات والشؤون السياسية وليد اللافي.

علاوة على ذلك، سيزور أورسو الأسبوع المقبل تونس ثم مرة أخرى في كينيا.