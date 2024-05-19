نشرة التوك شو.. ضربة لسماسرة الدواجن وتحذير من سكن اللاجئين بالمناطق الشعبية

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.

كشف الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الفارسية بكلية الآداب بجامعة عين شمس، تفاصيل العلاقة بين إيران وجماعة الإخوان المسلمين.

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أستاذ دراسات فارسية يكشف علاقة الإخوان وإيران رغم اختلاف المذاهب (فيديو)

أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، رفضه لقرار وزارة الأوقاف بمنع تصوير الجنازات في المساجد، قائلًا: “نرفض التعامل مع الصحافة باعتبارها خطبة جمعة موحدة”.

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نقيب الصحفيين يرفض قرار الأوقاف بمنع التصوير: “الصحافة مش خطبة موحدة” (فيديو)

أكد الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ وكيل نقابة الصحفيين، إن الاحتلال الإسرائيلي يعاني من عدة أزمات على المستوى السياسي والعسكري.

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وكيل الصحفيين: مفاجآت المقاومة أرعبت إسرائيل ورصيف غزة فكرة أمريكية خبيثة (فيديو)

أكد محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، توجيه ضربة لـ 7 سماسرة في سوق الدواجن، عبر تحريك دعوى جنائية ضدهم لثبوت تأثيرهم سلبًا على الأسعار بسبب اتفاقهم على تحديد سعر البيع للتجار.

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حماية المنافسة يكشف تفاصيل توجيه ضربة لسماسرة الدواجن (فيديو)

أكد الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الفارسية بكلية الآداب بجامعة عين شمس، أن من مصلحة إيران استمرار الأمور مشتعلة بين الاحتلال والعرب.

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أستاذ دراسات فارسية: مصلحة إيران في استمرار اشتعال المنطقة (فيديو)

حذر فيليب لازاريني، المفوض العام لأونروا، من تدهور الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدًا أنه لا يوجد مناطق آمنة في غزة ولا يوجد مكان آمن ولا أحد في أمان بالقطاع، وفق قناة “القاهرة الإخبارية”.

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علقت الإعلامية قصواء الخلالي، على أزمة اللاجئين، مؤكدة أنها من الأمور المهمة التي تتحدث عنها دائما، في ظل الأعباء الاقتصادية الحالية، محذرة من تكتل مجموعات من اللاجئين في مناطق شعبية وحيوية “أمر خطير للغاية”.

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قصواء الخلالي تحذر من تواجد اللاجئين في المناطق الشعبية (فيديو)

أكدت أمل عبدالمنعم، مديرة مكتب شكاوي المرأة بالمجلس القومي للمرأة، أن مشكلات التطبيقات الذكية للنقل واقع لا مفر منه، موضحة أننا نحتاج لتفعيل بعض القوانين الموجودة لتنظيم عمل هذه التطبيقات، مشددة على أن هناك توعية دائمة بالقوانين الموجودة بالدولة ولابد أن يكون مسائلة من قبل الدولة أو الشركة.

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"القومي للمرأة": التطبيقات الذكية للنقل لا مفر منها.. وإلغاء الرحلة مؤشر خطر

تحدث أحمد جمال صاحب متحف مقتنيات الزعيم عادل إمام، عن تفاصيل جمع مقتنيات الزعيم، مشددًا على أنه باع سيارته الخاصة لكي يشتري ويجمع مقتنيات الفنان عادل إمام، موضحًا أنه قام بجهد مؤسسة بالكامل من تجميع الأرشيف وضبط الأمر.

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صاحب متحف مقتنيات الزعيم: أعشق عادل إمام وبعت سيارتي لجمع الأرشيف

أكد المحامي علي فايز، محامي ضحية مؤدي المهرجانات عصام صاصا، أنه في البداية سلك الطريق القانوني في القضية وبسبب رفض محامي عصام صاصا لهذا الطريق تم التطرق للحديث عن سلك الطريق الشرعي وطلب الدية، مشددًا على أنه كان هناك صلح من قبل أسرة الضحية إلا أنه بعد استفزاز زوجة مؤدي المهرجانات تم طلب دية شرعية.

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محامي ضحية عصام صاصا:"اترافع متطوعًا ولن أحصل على مقابل.. والدية حق شرعي"

أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن القرارات الصادرة عن القمة العربية في العاصمة البحرينية المنامة تخاطب المجتمع الدولي الذي بدأ يتحرك في اتجاه تأييد الحقوق الفلسطينية، مشددًا على أن تنفيذ القرارات ليس بالسهولة وهناك موضوعات تلقي باعباء على الدبلوماسية العربية خلال الفترة المقبلة، ويجب أن يكون هناك تحرك للاستفادة من قوة الدفع الشعبي أو الحكومات.

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وزير الخارجية الأسبق: مخرجات القمة العربية تلقي بأعباء على الدبلوماسية العربية

قال جبريال صوما، مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تعارض اجتياح رفح الفلسطينية وتعتبر أن اجتياحها من هذا النوع سوف يؤدي إلى مزيد من المآسي على سكان غزة، وبأنه سوف يكون هناك قتلى ودمار كما حصل في بقية أنحاء غزة.

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مستشار ترامب السابق: بايدن في موقف لا يحسد عليه بسبب رفح (فيديو)

علق السفير محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على البيع غير القانوني لـ العقارات بالعملة الأجنبية للأجانب، موضحًا أن هذا الأمر محاولة لضبط البيعض غير القانوني للعقارات بالعملة الأجنبية للأجانب، مشددًا على أنه تم توزيع كتيب على كافة مكاتب الشهر العقاري لبدء التعامل بالإجراءات التي يتضمنها الكتيب، مشددًا على أن كل من يتقدم لمصلحة الشهر العقاري لإثبات ملكية عقد وحدة من الوحدات العقارية يجب أن يثبت أنه تم تحويل المبلغ من خارج مصر بالعملة الأجنبية.

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متحدث الحكومة: "تصدير العقارات" للأجانب بالدولار والتحويل عبر الجهاز المصرفي

كشف عمر الغول عضو منظمة التحرير الفلسطينية، السبب الحقيقي لإنشاء أمريكا للرصيف البحري العائم بغزة، مؤكدًا أن الاسم الحركي المؤقت هو إدخال المساعدات الإنسانية، لكن الهدف الحقيقي هو تهجير أبناء الشعب العربي الفلسطيني من هذا المعبر.

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منظمة التحرير تكشف كوارث وراء إنشاء الرصيف البحري العائم بغزة (فيديو)

قدم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي، عدد من النصائح النفسية لأولياء الأمور والطلاب للتعامل مع فترة الامتحانات، مؤكدًا أن الشعور بالقلق والتوتر من أبرز العوامل التي تؤثر على تركيز الطالب وتجعله في حالة من الخوف.

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نصائح لمواجهة الرهبة والخوف من الامتحانات في نهاية العام الدراسي.. فيديو

شنت منصات التواصل الاجتماعي في الصين حملة تستهدف حذف وحظر المنشورات التي تظهر تباهي الأشخاص بثرائهم ومقتنياتهم باهظة الثمن، وذلك وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

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الصين تحارب التباهي بالمال على السوشيال ميديا (فيديو)

أعلنت فصائل فلسطينية عن تمكنها من استدراج قوة للاحتلال وتفجير عبوة بها وقتل 5 جنود من أفرادها وإصابة آخرين شرق مدينة رفح الفلسطينية، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

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فصائل فلسطينية: تمكنا من استدراج قوة للاحتلال وقتل 5 جنود

في اليوم الـ225 من العدوان على غزة، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة بمخيم جباليا بعد تدميره حيا سكنيا على رؤوس قاطنيه.

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"ابني الوحيد".. بكاء فلسطيني على نجله بعد مقتله في قصف إسرائيلي بمخيم جباليا (شاهد)

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة أصبحت تولي أهمية للنهوض بقطاع ريادة الأعمال، والذي ساهم خلال السنوات الأربع الماضية في ضخ استثمارات تخطت 2 مليار دولار وتسعى الدولة لتقديم الدعم والحوافز لهذا القطاع وتطوير السياسات الخاصة به ليواكب سرعة وتيرة نموه، متابعًا: “أثق أن رواد الأعمال بأفكارهم المبتكرة لديهم القدرة على خلق حلول للنهوض بقطاعات الدولة ذات الأهمية”

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مدبولي: الدولة ضخت استثمارات تخطت 2 مليار دولار في ريادة الأعمال

