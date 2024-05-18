السبت 18 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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قصواء الخلالي تحذر من تواجد اللاجئين في المناطق الشعبية (فيديو)

الإعلامية قصواء الخلالي
الإعلامية قصواء الخلالي

علقت الإعلامية قصواء الخلالي، على أزمة اللاجئين، مؤكدة أنها من الأمور المهمة التي تتحدث عنها دائما، في ظل الأعباء الاقتصادية الحالية، محذرة من تكتل مجموعات من اللاجئين في مناطق شعبية وحيوية “أمر خطير للغاية”. 

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وأضافت خلال تقديمها برنامج “في المساء مع قصواء” الذي يعرض على فضائية “سي بي سي”، السبت، أن هناك إجراءات تُتخذ في هذا الشأن من أجل حماية الأمن القومي، موضحة أن هناك إجراءات وقرارات تتخذ حاليا بشأن وجود الأجانب بشكل غير شرعي.

وأوضحت أن وزارة الداخلية أعلنت أن 30 يونيو القادم تنتهي المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة لاستخراج بطاقات الإعفاء.

وذكرت أن من لم يتقنن وضعه سوف يتم اتخاذ إجراءات ضده، وأيضا من يخالف القانون أو يتطاول على البلاد.

ووجهت الشكر إلى وزارة الداخلية والعاملين بها، في التعامل مع ملف اللاجئين وتصحيح الأوضاع خلال الفترة الحالية، لأن مسؤولية هذا الملف كبير جدا، ضبطه في غاية الأهمية من اجل ضبط استقرار الوطن.

تكلفة استضافة الوافدين 10 مليارات دولار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر لا تُسمي الوافدين لديها “لاجئين” بل هم “ضيوف” موجودون في مصر.

وأوضح أن مصر تستضيف 9 ملايين لاجئ من المنطقة وأفريقيا بسبب الحالة الأمنية لبلدانهم، وهم يكلفون مصر أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا.

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