السبت 18 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مستشار ترامب السابق: بايدن في موقف لا يحسد عليه بسبب رفح (فيديو)

الرئيس الأمريكي بايدن
الرئيس الأمريكي بايدن

قال جبريال صوما، مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تعارض اجتياح رفح الفلسطينية وتعتبر أن اجتياحها من هذا النوع سوف يؤدي إلى مزيد من المآسي على سكان غزة، وبأنه سوف يكون هناك قتلى ودمار كما حصل في بقية أنحاء غزة.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"،  اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن في وضع لا يحسد عليه؛ موضحصا أنه من جهة لا يريد زيادة العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، وفي ذات الوقت يجد نفسه مضطرا بأن يدافع عن الموقف الإسرائيلي ويدافع عن عدم وقف إطلاق النار كما استعمل حق الفيتو في الأمم المتحدة.

وأكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سينفذ عملية اجتياح كبرى في رفح، على الرغم من معارضة الرئيس بايدن في الوقت الحاضر.

زعيم المعارضة يطالبة باستقالة نتنياهو

وفي سياق آخر، طالب زعيم المعارضة الصهيوني، يائير لابيد، من عضو "كابينيت الحرب" على غزة، بيني غانتس، تقديم الاستقالة من حكومة الحرب التي يقودها بنيامين نتنياهو.

وطالب لابيد، غانتس بتقديم استقالته من حكومة نتنياهو، وعدم مساعدته له بغرض البقاء في السلطة أو في مقعد كرسي رئاسة الوزراء في تل أبيب.

ودعا لابيد، غانتس، إلى الخروج الفوري من حكومة نتنياهو والمطالبة بإجراء انتخابات برلمانية عاجلة في إسرائيل.

 

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