أستاذ دراسات فارسية يكشف علاقة الإخوان وإيران رغم اختلاف المذاهب (فيديو)

كشف الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الفارسية بكلية الآداب بجامعة عين شمس، تفاصيل العلاقة بين إيران وجماعة الإخوان المسلمين.

وقال خلال حواره مع برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، السبت، أنه على الرغم من الاختلاف المذهبي بينهما، إلا أن تجمهما علاقة وثيقة، وهي من الملفات التي كانت تتهرب منها الدولة الإيرانية.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان أول من هنأ الثورة الإيرانية بالنجاح، والعكس، حيث ظلت العلاقة قائمة بين الطرفين حتى وقتنا هذا، بل وداعمة لحركة الأخوان المسلمين.

وأشار إلى أن كل المظاهرات التي جرت في الأردن شكلها الظاهري تدعم القضية الفلسطينية، ولكن إذا نظرنا في العمق سنجد أنها مظاهرات للضغط على النظام الأردني.

وأكد أن جماعة الأخوان وثقت علاقتها مع السودان، خاصة بعد الأزمة الأخيرة، إذ إنها تقفذ على المذاهب من اجل حماية مصالحها واسترداد قوتها مرة أخرى.

إيران أول دولة بالشرق الأوسط تعترف بإسرائيل

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية هي جزء أصيل من مكون الخطاب السياسي الإيراني، موضحًا أن أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تعترف بدولة إسرائيل كانت إيران، وذلك في عهد محمد رضا شاه.

وذكر أن بعد ذلك حدث خلاف بين نظام الشاه والولايات المتحدة، وبدأت بوادر الثورة التي أطاحت بنظام محمد رضا شاه، وبعد ذلك وصل التيار الديني للحكم.

وتابع: “اليهود الإيرانين الذين كانوا على صلة كبيرة بإسرائيل كانوا مساهمين في صناعة الثورة الإيرانية المعروفة بثورة الخاميني، حيث كانوا يشكلون ثقل كبير في إيران”.

واختتم أن اليهود في إيران لم يعترضوا على وصول التيار الديني في الحكم، مؤكدًا ان العلاقة بين الخميني ويهود إيران كانت قوية، ومع توتر العلاقة بسبب استخدام التيار الديني للقضية الفلسطينية كورقة للضغط على العالم الإسلامي.

أكد الدكتور أحمد لاشين، أن من مصلحة إيران استمرار الأمور مشتعلة بين الاحتلال والعرب، موضحًا أنه طالما وجدت القضية الفلسطينية، ستستفاد سياسيًا على المستوى الخارجي والداخلي، مؤكدًا أن إيران تظل جزء أصيل من المعادلة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأشار إلى أن إيران كانت طول الوقت تنكر بأن ما حدث في السابع من أكتوبر من تدبيرها، ولكن كل ما وصل له قطاع غزة من مجازر وضحايا، هي شريك فيه بشكل أو بأخر.