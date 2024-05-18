نصائح لمواجهة الرهبة والخوف من الامتحانات في نهاية العام الدراسي.. فيديو

قدم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي، عدد من النصائح النفسية لأولياء الأمور والطلاب للتعامل مع فترة الامتحانات، مؤكدًا أن الشعور بالقلق والتوتر من أبرز العوامل التي تؤثر على تركيز الطالب وتجعله في حالة من الخوف.

فترة الامتحانات

وطالب الخبير التربوي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن من أولياء الأمور بالتعامل بشكل جيد مع الطلاب ويكون لهم دورا في تهدئة الأمور وتشجيع الطلاب على الهدوء والتركيز في المذاكرة، موضحًا أصعب أنواع الأسئلة التي تأتي للطلاب في الورقة الامتحانية التي تتمثل في الاختيار من متعدد.

وتابع: “الإجابات كلها متشابهة وقد يشعر الطالب أن جميع الاختيارات قد تكون إجابة صحيحة للسؤال”، مؤكدًا أنه يجب على الطالب قراءة ورقة الامتحان بصورة كاملة، ثم يبدأ الإجابة بالأسئلة الأسهل ثم التدرج للإجابة على الأسئلة الصعبة.

وشدد شوقي، على أهمية التأني في قراءة الأسئلة جيدا وبصورة كاملة ثم الإجابة بعد ذلك، كما أن هناك أسئلة مقالية تحتاج إلى التركيز الشديد من حيث ترتيب الإجابة والجمل، ناصحًا الطلاب بضرورة الاطلاع على المنصات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

قدم الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، نصائح ذهبية لمكافحة نسيان المعلومات قبل الامتحانات لجميع الطلاب.

ولفت الخبير التربوي إلى أن الكثير من الطلاب يعانون من مشكلة نسيان المعلومات مما يرفع لديهم مستوى القلق والتوتر قبل الامتحانات.

ونوه الخبير التربوي بوجود بعض الطرق التي تقلل من نسيان الطالب المعلومات قبل دخول الامتحانات.

طرق مكافحة النسيان قبل الامتحانات: