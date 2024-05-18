فصائل فلسطينية: تمكنا من استدراج قوة للاحتلال وقتل 5 جنود

أعلنت فصائل فلسطينية عن تمكنها من استدراج قوة للاحتلال وتفجير عبوة بها وقتل 5 جنود من أفرادها وإصابة آخرين شرق مدينة رفح الفلسطينية، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وفي سياق متصل، استشهد خمسة مواطنين، وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال استهدف بشكل مباشر مجموعة من المواطنين في شارع العشرين بمخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين.

وأوضحت مصادر طبية، أن شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم جباليا ارتفع إلى 28 شهيدا وصلوا إلى مستشفى كمال عدوان، بينهم 10 أطفال و10 نساء، إضافة إلى عدد كبير من الإصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا بجوار المستشفى.

وأضافت أن 18 شهيدا ارتقوا منذ فجر اليوم السبت، في مناطق متفرقة ووسط وجنوب قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,386 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79,366 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

عائلات الأسرى الإسرائيليين: يجب إزاحة نتنياهو فورا من الحكم





وفي إطار آخر، أعلنت عائلات الأسرى الإسرائيليين، أن حكومة نتنياهو تخلت عن المختطفين لدى حماس وهذه جريمة والطريق الوحيدة لإنقاذهم هي من خلال وقف الحرب فورا .

وفي السطور التالية أبرز تصريحات عائلات الأسرى في بيان قبل قليل:

يجب منع نتنياهو من الانفراد باتخاذ القرار.

يجب إزاحة نتنياهو فورا من الحكم لأنه يترك أبناءنا ليواجهوا الموت.

توسيع العملية العسكرية في رفح يعني التخلي عن المختطفين الأحياء.

نتنياهو يفشل التوصل إلى صفقة تبادل.

نقول لغانتس وآيزنكوت كم من الدماء ستسفك لأنكما لا تظهران الشجاعة

وأفاد موقع واللا الإسرائيلي، بأن غانتس سيعلن الليلة شروطه ومطالبه لنتنياهو من أجل بقائه في حكومة الطوارئ ومجلس الحرب.