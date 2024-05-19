وكيل الصحفيين: مفاجآت المقاومة أرعبت إسرائيل ورصيف غزة فكرة أمريكية خبيثة (فيديو)

أكد الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ وكيل نقابة الصحفيين، إن الاحتلال الإسرائيلي يعاني من عدة أزمات على المستوى السياسي والعسكري.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج “في المساء مع قصواء” الذي يعرض على فضائية “سي بي سي” السبت، أن الجيش الإسرائيلي في حالة احباط، وتمرد، ويوجد عدد من الجنود يرفضون الخدمة على حدود غزة، نظرا لضربات المقاومة المتتالية التي تحدث في جباليا ورفح والجنوب.

وأوضح أن القوات الإسرائيلية داخل غزة في ورطة، وكلما اعتقدت أنها نجحت وحققت خطوات للامام، تعود الى الوراء من جديد.

وأشار الى أن المقاومة في آخر 10 أيام نفذت مفاجأت أرعبت الكيان الصهيوني، مؤكدًا أن إسرائيل فشلت بكل قواتها وجنودها وعتادها في تحقيق أي من أهدافها وهو ما اعتبره عدد من الخبراء العسكريين الإسرائيليين بمثابة هزيمة.

الرصيف العائم فكرة أمريكية خبيثة

وذكر أن الرصيف البحري العائم الذى جرى إنشاؤه حديثا لتوصيل المساعدات لغزة عبر البحر، فكرة أمريكية خبيثة.

وكانت الولايات المتحدة، أعلنت استكمال بناء رصيف بحري بساحل قطاع غزة لدعم المهمة الإنسانية لتوصيل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى المساعدة.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان نشرته عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي اليوم الخميس أنه تم تثبيت الرصيف البحري المؤقت على شاطئ غزة ، مشيرة إلى إنه من المتوقع أن تبدأ شاحنات المساعدات في التحرك نحو شاطئ غزة خلال الأيام المقبلة.

وأضافت القيادة المركزية أن الأمم المتحدة ستتسلم المساعدات المقبلة عبر الرصيف البحري وتنسق توزيعها في غزة، مؤكدة أن القوات أمريكية لم تدخل غزة في إطار عملية تثبيت الرصيف البحري.