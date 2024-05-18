الصين تحارب التباهي بالمال على السوشيال ميديا (فيديو)

شنت منصات التواصل الاجتماعي في الصين حملة تستهدف حذف وحظر المنشورات التي تظهر تباهي الأشخاص بثرائهم ومقتنياتهم باهظة الثمن، وذلك وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

أزالت منصة "ويبو التي تماثل موقع "إكس" في الأونة الأخيرة 1100 منشور، ومنصة "دويون" المشابهة لتطبيق "تيك توك" أزالت 4700 تدوينة و11 حسابا في الفترة من 1 إلى 7 مايو، أما منصة "Xiaohongshu" المشابهة لتطبيق "إنستجرام" مسحت نحو 4300 منشور غير قانوني خلال الأسبوعين الماضييين، وأغلقت 380 حسابا.

وتعتبر هذه الحملة جزءا من حملة السلطات الصينية التي بدأت عام 2016 والتي تهدف لتنقية البيئة الثقافية على الإنترنت، لتكون متحضرة ومتناغمة، فيما تزداد الفجوة بين الأغنياء والفقراء في الصين.

ورغم من جهود البلاد لتحقيق الرخاء المشترك إذ إن فجوة الدخل لعام 2023 في بكين وصلت إلى أكبر قيمة لها منذ بدء جمع البيانات عام 1985، وذلك حسب المكتب الوطني للإحصاء الصيني.

فجوة الدخل في الصين

أظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء الصيني أن فجوة الدخل لعام 2023 في بكين وصلت إلى أكبر قيمة لها منذ بدء جمع البيانات في عام 1985. وزادت حصة الدخل القومي الصيني التي يحصل عليها أعلى 10% من السكان من 27٪ في عام 1978 إلى 27٪ في عام 1978. 41% في عام 2015، لتقترب من 45% في الولايات المتحدة وتتجاوز 32% في فرنسا، وفقاً لمركز ستانفورد للاقتصاد والمؤسسات في الصين.

كما شوهدت على الإنترنت السياسات والحملات القمعية على السلوك الاجتماعي التي اعتبرها الحزب الشيوعي الصيني الحاكم غير مقبولة.

وفي سبتمبر 2023، عدلت بكين القوانين لتحظر التعليقات والملابس والرموز التي " تضر بالمشاعر الوطنية ". وفي عام 2022، قال المسؤولون الرياضيون إنهم سيحظرون الوشم الجديد لأعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم، ونصحوا من لديهم بالفعل بإزالته أو تغطيته.