حماية المنافسة يكشف تفاصيل توجيه ضربة لسماسرة الدواجن (فيديو)

أكد محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، توجيه ضربة لـ 7 سماسرة في سوق الدواجن، عبر تحريك دعوى جنائية ضدهم لثبوت تأثيرهم سلبًا على الأسعار بسبب اتفاقهم على تحديد سعر البيع للتجار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “في المساء مع قصواء” الذي يعرض على قناة “سي بي سي” السبت، أن سعر الدواجن تحدده آليات العرض والطلب، وبالتالي تدخل هؤلاء الأشخاص لتحديد الأسعار، يسمى “اتفاق أفقي بين المنافسين” ويؤثر على المستهلك في النهاية.

وأوضح أن ضبط هذه المخالفات يكون له دور في ضبط السوق، والمستهلك هو من يستفيد من هذا الأمر.

وأشار إلى ثبوت مخالفة على 8 من الشركات المُنتجة والمُوردة للأجهزة المنزلية والكهربائية، وعدد من تجار التجزئة المنظمين والمستقلين، وذلك لمخالفتهم لأحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

أسعار الدواجن

شهدت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن انخفاضاً خلال تعاملات جلسة، اليوم السبت 18 مايو، في الأسواق المصرية والمحال، وذلك وفق آخر تحديث من قبل شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية في الجيزة.

ووفقا لسامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالجيزة، بأن أسعار الفراخ البيضاء تصل للمستهلك بـ75 جنيها، بعدما سجلت بالأمس مبلغ الـ85 و90 جنيها للكيلو للمواطن، وهو انخفاض بواقع 10 جنيهات.

وبحسب بورصة الدواجن سجلت أسعار الأمهات البيضاء استقراراً نسبياً عند سعر 70 جنيها للكيلو، فى حين بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو عند مستوى سعر 90 جنيها للكيلو بأرض المزرعة، بينما تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 96 و100 جنيه للكيلو.

وعلى نفس المنوال حافظت أسعار مصنعات الدواجن على استقرارها، ليتراوح سعر كيلو البانيه ما بين 170 و230 جنيهًا، فى حين جاء سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 190 و210 جنيهات، والأوراك بين 75 و100 جنيه، وسجل سعر كيلو الكبدة 110 جنيهات، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.