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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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نقيب الصحفيين يرفض قرار الأوقاف بمنع التصوير: “الصحافة مش خطبة موحدة” (فيديو)

خالد البلشي، نقيب
خالد البلشي، نقيب الصحفيين

أكد خالد البلشي،  نقيب الصحفيين، رفضه لقرار وزارة الأوقاف بمنع تصوير الجنازات في المساجد، قائلًا: “نرفض التعامل مع الصحافة باعتبارها خطبة جمعة موحدة”.

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وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “في المساء مع قصواء” الذي يرعض على قناة “سي بي سي”، السبت، أن الصحافة سلاح الأوطان، ولا يمكن قبول معاملتها بهذا الشكل.

وأوضح  أن قرار وزير الأوقاف صدر الأسبوع الماضي، وأصدرت النقابة بيانا على إثره رفضت شكلا وتفصيلا، لأنه ليس من سلطة أحد أن يضع قيودا على آخر.

القانون ينظم عمل الصحفيين

 وأكد أنه يوجد قانون منظم للأمر، وهو نفسه به قيود على الصحفيين تطالب القابة بإلغائها، مضيفًا: "القانون الحالي نسعى لتعديله لأن به قيود كثيرة، ونفاجيء بقيود جديدة، وهذا أمر غير مقبول".

 وأشار إلى أن قرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات هو قرار مُقيد لحرية الصحافة، ويتجاوز الحدود ويعتدي على الدستور والقانون،  مشيرا إلى أن الأوقاف ليس من حقها الإعلان عن ضوابط وهو حق أصيل للنقابة.

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