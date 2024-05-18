السبت 18 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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محامي ضحية عصام صاصا:"اترافع متطوعًا ولن أحصل على مقابل.. والدية حق شرعي"

عصام صاصا
عصام صاصا

أكد المحامي علي فايز، محامي ضحية مؤدي المهرجانات عصام صاصا، أنه في البداية سلك الطريق القانوني في القضية وبسبب رفض محامي عصام صاصا لهذا الطريق تم التطرق للحديث عن سلك الطريق الشرعي وطلب الدية، مشددًا على أنه كان هناك صلح من قبل أسرة الضحية إلا أنه بعد استفزاز زوجة مؤدي المهرجانات تم طلب دية شرعية. 

 مؤدي المهرجانات عصام صاصا

وأشار "فايز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه طالب بالاحتكام بالشرع عن طريق دفع دية للتصالح مقدرة بـ100 جمل، مؤكدًا أنه في حالة أن المتهم شخص عادي لكان التعامل مغاير، إلا أن المتهم في هذه القضية هو مشهور ويستهتر بالقوانين ويقود السيارة أثناء تعاطي المخدر كما جاء في بيان النيابة، متابعًا: "طلبنا 100 جمل أو ألف دينار مقابل التصالح مع عصام صاصا".

 

وأضاف :"لولا استفزاز زوجة الفنان عصام صاصا لكان حل الأمر مع أهل الضحية ودي بدون دفع أي دية"، مشددًا على أن أهالي المجني عليه رفضوا الدية ويحاول اقناعهم، أنه تدخل للدفاع عن ضحية عصام صاصا متطوعًا بدون الحصول على مقابل مادي.

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