أستاذ دراسات فارسية: مصلحة إيران في استمرار اشتعال المنطقة (فيديو)

أكد الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الفارسية بكلية الآداب بجامعة عين شمس، أن من مصلحة إيران استمرار الأمور مشتعلة بين الاحتلال والعرب.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يعرض على قناة "إكسترا نيوز" السبت: أن إيران كانت داعمة لحماس وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين لسنوات طويلة، موضحًا أن القضية الفلسطينية بالنسبة لها قضية سياسية رئيسية من بداية الثورة الإيرانية حتى الآن.

وأوضح أنه طالما وجدت القضية الفلسطينية، ستستفاد سياسيًا على المستوى الخارجي والداخلي، مؤكدًا أن إيران تظل جزء أصيل من المعادلة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأشار إلى أن إيران كانت طول الوقت تنكر بأن ما حدث في السابع من أكتوبر من تدبيرها، ولكن كل ما وصل له قطاع غزة من مجازر وضحايا، هي شريك فيه بشكل أو بأخر.

وأكد أن أحد أعضاء البرلمان الإيراني، خرج منذ فترة، قال أن الحرب والجهاد على إسرائيل ستعجل من قدوم المهد المنتظر، كما أن خاميني وصف نفسه بـ"سيدنا موسي"، وأن الحرس الثوري هو العصا الخاصة به، وهذا يدل على نوعية الخطاب الذي يقدم للشعب هناك.

إيران تواجه إسرائيل لأول مرة

وذكر أنه لأول مرة تظهر إيران على المشهد في مواجهة إسرائيل بسبب الضربات الأخيرة، والنتيجة في النهاية صفر عسكريًا، ورجعنا إلى مرحلة الحرب بالوكالة بين إيران وإسرائيل.

وتابع أن النتائج المنتظرة من المواجهة بين إسرائيل وإيران لم نجدها، فتحويل إيران لبطل شعبي في وجه إسرائيل هو تحويل إعلامي تمارسه إسرائيل وإيران ليس إلا، حيث أن إيران استطاعت أن تظهر نفسها بوصفها أنها قادرة على الفعل وأنها قادرة على إشعال المنطقة إذا أردت، وهذا ما جعل الولايات المتحدة والغرب يعيد الحسابات وينظر للموضوع بشكل مختلف تجاه إيران.

وأشار إلى أن إيران تروج لنفسها في الداخل الإيراني على أنها "المخلص والبطل"، وهدت من الأجواء الداخلية في الشارع الإيراني، بل وساهمت في كسب إسرائيل المزيد من الدعم من قبل المجتمع الدولي.

وأكد أن صورة إيران تعرضت لعوامل تعرية في الداخل الفلسطيني، بسبب الضربات الأخيرة بينها وبين إسرائيل، وغضت الطرف عن الضحايا والمصابين، بسبب الضغط من قبل الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة.