"القومي للمرأة": التطبيقات الذكية للنقل لا مفر منها.. وإلغاء الرحلة مؤشر خطر

أكدت أمل عبدالمنعم، مديرة مكتب شكاوي المرأة بالمجلس القومي للمرأة، أن مشكلات التطبيقات الذكية للنقل واقع لا مفر منه، موضحة أننا نحتاج لتفعيل بعض القوانين الموجودة لتنظيم عمل هذه التطبيقات، مشددة على أن هناك توعية دائمة بالقوانين الموجودة بالدولة ولابد أن يكون مسائلة من قبل الدولة أو الشركة.

مشكلات التطبيقات الذكية للنقل

وأوضحت "عبدالمنعم"، خلال لقائها مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن كول سنتر التطبيقات الذكية لا ترد على الشكاوى، مؤكدة أن إلغاء الرحلة من قبل السائق علامة خطر ولابد من النزول من السيارة، التطبيق هو أمان وحماية للسيدة، والأبلكيشن توثيق كل ما يمكن أن يحدث، وهناك بعض الإجراءات الاحترازية لابد أن يتم عملها.

وشددت على أنه لابد أن يكون خطوات الأمان أعلى وتم الاقتراح أن يكون هناك علامة على السيارات ولابد أن يكون هناك معايير لاختيار السائقين ولابد من فحص مخدرات وكحل، موجهة نصائح للسيدات التي تتعامل مع التطبيقات الذكية للنقل، أنه لا تتحدث مع السائق وأن يكون هناك حدود في التعامل، كما أنه في حالة وجود أي علامات عليه من عدم التركيز لابد من طلب التوقف والنزول فورًا من السيارة، مشددة على أنها تشكر التدخل السريع بوزارة الداخلية بأن هناك خطوات قوية في هذه الأمور، الدولة المصرية بها جهات أمنية قوية.

وتابع: “يتم الطلب من الشركات أن تعزز إجراءات الأمان وأن يكون هناك زر للإغاثة الفورية”.