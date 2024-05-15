الصحة: مناظرة 2519 حالة عن طريق التشخيص عن بعد في 12 مستشفى للحميات..

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية لــ 898 ألف و562 مريض بالعيادات الخارجية وأقسام الحميات، و236 ألف و915 مريض بالاستقبال و الطوارئ بمستشفيات الحميات علي مستوي الجمهورية خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه تم خروج 22 ألف و651 مريض بعد تلقيهم العلاج بمستشفيات الحميات وأقسام الحميات علي مستوي الجمهورية، من ضمنهم 4 ألاف و90 مريض تلقوا علاجهم بأقسام الرعايات المتوسطة والمركزة بمستشفيات الحميات.

وأضاف عبدالغفار أنه تم مناظرة 2519 حالة عن طريق التشخيص عن بعد في 12 مستشفي حميات وهم مستشفيات حميات أسيوط والأسماعيلية ودمنهور ومنوف والأسكندرية والمحلة والمنصورة ودسوق وشبين الكوم وكفر الشيخ والغردقة وبنها.



وقال عبدالغفار إنه تم تشغيل عناية مركزة بمستشفى حميات طوخ للكبار بسعة 12سرير، كما تم تشغيل اثنين من رعايات الأطفال الأولى بسعة 10 أسرة بمستشفى القناطر الخيرية، والثانية بسعة 10 أسرة أيضاً بمستشفى حميات أسيوط، منوهاً أنه يجري تجهيز وتشغيل 3 رعايات للأطفال بسعة 15 سرير بمستشفى حميات طوخ، وبسعة 6 أسرة بمستشفي حميات الزقازيق وبسعة 19 سريربمستشفي حميات بنها .



ومن جانبه أشار الدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، أنه خلال الفترة نفسها تم المرور على مستشفيات حميات طنطا وحميات زفتى وحميات كفر الزيات بمحافظة الغربية ومستشفى حميات شبين الكوم بمحافظة المنوفية لتلافي السلبيات وتطوير أداء الخدمة العلاجية المقدمة للمرضى.

وذكر نادي أنه تم عقد ورشة عمل لــ 65 فرد من الأطقم الطبية بمستشفيات واقسام الحميات، وذلك للتدريب حول الأمصال العلاجية بمركز التدريب بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، كما تم عقد تدريب بالتعاون مع قطاع الطب الوقائي لتدريب عدد من اطباء مستشفى حميات العباسية على كيفية التعامل مع مرضى السعار نهاية شهر مارس الماضي.