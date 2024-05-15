سوهاج تفوز بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى مسابقات التربية الإجتماعية

نجحت الطالبة أمل مصطفى السيد بمدرسة سوهاج الثانوية بنات في تحقيق الفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة ومبادرة "احمي نفسك إلكترونيا" للمرحلة الثانوية كما نجحت الطالبة رودينا عمرو فتحي بمدرسة طهطا الإعدادية الإسلامية بنات شمال محافظة سوهاج في تحقيق الفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الملتقى الفكري للطالبات المتفوقات والموهوبات للمرحلة الإعدادية .

وتحت عنوان مبادرة مدارس بلا تدخين قوتي في صحتي حققت الطالبة مها مصطفى عبد الرحمن بمدرسة طما الإبتدائية المشتركة شمال محافظة سوهاج الفوز بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في المسابقة التي نظمتها وزارة التربية والتعليم لمراحل التعليم المختلفة حيث نجحت في الفوز في المرحلة الإبتدائية.

وفى إطار المسابقة السنوية للتلميذ المثالي والتي تنظمها الإدارة العامة لتوجيه التربية الاجتماعية بالوزارة على مستوى الجمهورية لمراحل التعليم المختلفة نجح الطالب أمين السيد أبوالعدب بمدرسة صفوة مصر الخاصة بإدارة البلينا التعليمية جنوب محافظة سوهاج في الفوز بالمركز الثالث في مسابقة التلميذ المثالي للمرحلة الابتدائية كما نجحت الطالبة مرام أحمد محمد بمدرسة الدعوة الإسلامية بنات بإدراة سوهاج التعليمية في الفوز بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية في نفس المسابقة.

وتحت عنوان مناهضة التدخين والمخدرات نظمت وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية مسابقة بحثية للطلاب حول أفضل السبل والطرق لحماية الشباب من المخدرات والاقلاع عن التدخين ونجحت الطالبة سما فتحي عبد الرحمن والطالبة ريتاج خالد محمد بمدرسة صبري أبو حسين للغات بإدارة سوهاج التعليمية في الفوز بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية في ذات المسابقة.

وهنأ الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج وسليمان بخيت وكيل المديرية وماهر عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية توجيه عام التربية الاجتماعية ومكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية لفوزهم بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية في المسابقات الوزارية الخاصة بالطلاب والإخصائيين الاجتماعيين.

