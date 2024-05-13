اصابة 7 مواطنين فى حادثين مختلفين بالفيوم

أصيب 4 مواطنين بالفيوم في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري ملاكي، بالطريق الدائري بمدينة الفيوم، عند مدخل دمو، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، بالطريق الدائري بمدخل دمو - كفور النيل، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين أن الحادث وقع بين سيارة ميكروباص وأخري ملاكي، وأسفر عن إصابة 4 مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث اخر اليوم أصيب 3 مواطنين، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الإقليمي، وتم نقل المصابين الي مستشفي التأمين الصحي بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم،قد تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الإقليمي، باتجاه الواحات، ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي التأمين الصحي بالفيوم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.