محافظ سوهاج يطلق بدء التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي بالكولة

أطلق اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اليوم بدء التشغيل التجريبي لمشروع صرف صحي قرية الكولا بمركز أخميم والذى تبلغ تكلفته 100 مليون جنيه ويشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 100 لتر لكل ثانية وشبكة انحدار بطول 22 كيلو متر وخط طرد قطر 500 مم بطول 5 كيلو متر وعدد 1920 وصلة منزلية والذى ياتى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة وذلك بحضور النائب زكريا حسان والنائب شعبان لطفي أعضاء مجلس النواب والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب ولطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة أخميم.

وبدء محافظ سوهاج جولته بتفقد محطة معالجة صرف صحي الكولا التى تبلغ طاقتها التصميمية 55 ألف متر مكعب يوم والمقامة على مساحة 55 فدان بتكلفة 520 مليون جنيه وتخدم كل من " مدينة أخميم، حي الكوثرعرب الأطاولة العزبة والعرب وقرية الكولا بإجمالي 200 ألف نسمة.

كما تفقد المحافظ خط السيب النهائي لمحطة معالجة الكولا بطول 8600 متر بداية من محطة المعالجة حتى مصرف أخميم القبلي بالحواويش بتكلفة 211.5 مليون جنيه، كما تفقد مرحلة المعالجة الثلاثية لمحطة صرف صحي الكولا والتي تهدف إلى تحويل السيب النهائي للمحطة من مياه معالجة ثنائية إلى مياه معالجة ثلاثية مطابقة للمعايير القياسية لاستخدام هذه المياه في زراعة المحاصيل والنباتات بتكلفة تبلغ 126 مليون جنيه.

واوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار انه تم تفقد تأهيل مراحل المعالجة الثنائية للمحطة ومشروع تنفيذ عدد 12 حوض تجفيف جديدة لاستيعاب كميات الحمأة ومطابقة السيب النهائي على المصرف طبقا للمعايير والتراخيص المعتمدة بتكلفة تبلغ 141.5 مليون جنيه، كما تم تفقد المعمل المركزي للصرف الصحي والصناعي والذى تبلغ تكلفته 13 مليون جنيه هذا بالاضافة الى تفقد مجمع المخازن المركزية بالشركة والمقام على مساحة 2500 متر مربع ويضم مخزن التكوين الاستثمارى ويشمل كافة الاصول الموردة من الات ومعدات وعدد واثاث وتجهيزات مكتبية وإلكترونيات ومخزن قطع غيار شبكات مياه الشرب والصرف الصحى ومخزن قطع غيار محطات مياه الشرب والصرف الصحى ومخزن المواد البترولية بتكلفة تبلغ 13 مليون جنيه، كما تم تفقد منظومة إعادة تدوير الحمأة لانتاج الأسمدة العضوية الصالحة للاستخدام بتكلفة تبلغ 4.3 مليون جنيه.

وفى نهاية الجولة هنأ محافظ سوهاج أهالي قرية الكولا لبدء تشغيل المشروع ودخوله الخدمة مؤكدا على أهمية المشروع في القضاء على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالقرية، فيما عبر الأهالي عن سعادتهم باستكمال المشروع ودخول خدمة الصرف الصحي بالقرية، موجهين الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مبادرة حياة كريمة التي وفرت كافة الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنين.