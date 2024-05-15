تعليم المنشاه يصعد للمنافسة على مستوى الجمهورية بمسابقة توجيه المكتبات

هنأ محمد أبوالفضل علي مدير عام إدارة المنشاه التعليمية جنوب محافظة سوهاج ونقيب المعلمين توجيه المكتبات وإدارة وطلاب ومشرفين مدرسة العهد الجديد الإبتدائية ومدرسة الأحايوة غرب الإعدادية ومدرسة أولاد علي الثانوية بنات لحصولهم علي مراكز متقدمة بمنافسات مسابقة توجيه المكتبات على مستوي مديرية التربية والتعليم بسوهاج وتصعيدهم للمنافسة على الجمهورية متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.

وأشار مدير عام الإدارة إلى مدى حرص الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم وسليمان بخيت وكيل المديرية وماهر عبدالخالق عبداللاه مدير عام الشئون التنفيذية على تفعيل الأنشطة الطلابية والمشاركة في كافة المسابقات الثقافية والعلمية بجميع المؤسسات التعليمية بالمحافظة لتأثيرها الهام على صحة ونفسية الطلاب وهو ما يوليه تعليم المنشاه إهتماماً بالغاً لتفعيل الأنشطة التربوية بمختلف أنواعها بمدارس مركز ومدينة المنشاه وتنفيذ مسابقات أوائل الطلبة بمختلف المراحل التعليمية فضلاً على العمل الدائم لرفع الوعي الثقافي لدى الطلاب وزيادة المساحات الخضراء بالمدارس وتشجيع الطلاب على زراعة الأشجار بها.

وفي سياق آخر واصل مدير عام إدارة المنشاه التعليمية جولاته التفقدية لعدد من لجان امتحانات النقل الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٤م للمرحلة الإعدادية بمدرسة روافع العيساوية الإعدادية بنين وسط تطبيق إجراءات أمنية واحترازية مشددة حرصاً على سلامة الطلاب والعاملين بالمدارس تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وسليمان بخيت وكيل المديرية .

وخلال الجولة التفقدية وجه «أبوالفضل» لابنائه الطلاب كلمات التشجيع متمنياً لهم التوفيق فى أداء الإمتحانات وحثهم على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية الكفيلة بالحفاظ على سلامتهم داخل وخارج اللجان كما اطمأن من الطلاب على مستوى الإمتحانات وتأكد من وضوح الورقة الإمتحانية مشيداً بحسن الإنضباط والإلتزام داخل اللجان كما ناقش الطلاب حول مستوى الأسئلة والتى أكد الطلاب تطابقها للمناهج الدراسية.

وأوضح مدير عام الإدارة أن طلاب الصف السادس الابتدائي أدوا اليوم إمتحانات مادتي اللغة الإنجليزية بالفترة الأولى ومادة ICT بالفترة الثانية كما أدى طلاب الصف الأول بالمرحلة الإعدادية الإمتحانات في مادتي العلوم والتربية الفنية أما طلاب الصف الثاني فأؤدون الإمتحانات في مادتي الدراسات الاجتماعية والهندسة حسب الجداول المعلنة مسبقا.