أمين عام نقابة الأطباء يطالب بسرعة إصدار قانون عادل ومنصف للمسئولية الطبية 

قال الدكتور محمد فريد حمدي، أمين عام النقابة العامة لأطباء مصر، إن الطبيب المصري يعد من أغلى الثروات البشرية وأركان الأمن القومي، مؤكداً أنه يستحق تحسين أحواله من حيث المردود المادي وبيئة العمل.

وأضاف فريد، خلال كلمته في حفل «يوم الطبيب» السادس والأربعين، أن شيوخ المهنة يستحقون زيادة معاشاتهم لنكفل لهم حياة كريمة بعد طول عطاء، مشيراً إلى أن شباب الأطباء في حاجة للتوسع في إتاحة فرص التدرب والتعلم، من أجل صقل مهاراتهم وتقديم خدمة جيدة للمواطن المصري.

وطالب أمين عام النقابة العامة لأطباء مصر، بسرعة إصدار قانون عادل ومنصف للمسئولية الطبية أسوة بكل بلدان العالم، متابعاً: "قانون يحمي أطراف المنظومة من مقدم للخدمة ومتلقيها وأيضاً مؤسساتنا الصحية".

وكانت قد نظمت النقابة العامة لأطباء مصر، احتفالية كبرى بدار الحكمة، بمناسبة يوم الطبيب السادس والأربعين، وذلك بحضور د. محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية و د. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، و د. أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، و د. علي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، ود. عادل العدوي رئيس الجمعية الطبية المصرية ووزير الصحة والسكان الأسبق، و د. حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي الأسبق، وعدد من نقباء الفرعيات، وأعضاء مجلس النقابة العامة وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، وعدد من شيوخ ورواد المهنة.

