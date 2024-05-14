جامعة المنصورة تحتفل باليوم العالمى للتمريض

نظمت مستشفى الباطنة التخصصي الاحتفالية باليوم العالمي للتمريض تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة وريادة لدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورمحمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور الدكتورة أمينه النمر عميد كلية التمريض وا لدكتورةفاطمة الإمام مدير معهد التمريض و ميمة صبحي نقيب التمريض بالدقهلية وفي ضيافة الدكتورحازم حكيم مدير المستشفي ودكتور احمد سعيد نائب مدير المستشفي و فاطمة شفيق رئيس التمريض بالمستشفي وبحضور الدكتورمحمد ياقوت رئيس اقسام الباطنة .

واشار دكتور حازم حكيم الي المجهود الكبير الذي يقع علي هيئة التمريض والمساهمة في انتظام سير العمل مما يساهم في جودة الخدمة المتميزة المقدمة للمرضي داخل مستشفي الباطنة وقالت الدكتورة امينة النمر ان الدور المهم لهيئة التمريض في المستشفيات والمراكز الطبية فهم ركيزة اساسية لاستمرار نجاح المنظومة الطبية وتطوير قدرتهم العملية والعلمية.

واكدت اميمة صبحي وقوف النقابة بجوارهم في شتي مطالبهم خاصة المتعلقة برفع رواتبهم وان الاحتفال بهم اعتراف بجهد هيئة التمريض العظيم في خدمة المرضي وتم تقديم شهادات تقدير من المستشفي ودروع تقدير من نقابة التمريض وتم تكريم رؤساء التمريض بالمستشفيات والمراكز الطبية وعدد كبير من تمريض مستشفي الباطنة التخصصي.