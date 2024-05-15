"تطوير المرافق بقرية النزلة".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية والأدبية والفنية، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك عقدت مكتبة النزلة محاضرة بعنوان تطوير المرافق بقرية النزلة، تحدثت فيها حنان سرور حنا موظفة بالوحدة المحلية بقرية النزلة أن المرافق من أساسيات الحياة في المجتمع لأن هذه البنية التحتية هي التي تجعل من حالة المجتمع إلى الأمام دائما وتجعله في تقدم ورقي لذلك كان من الضروري الاهتمام بالمرافق، وذلك بالوحدة المحلية بقرية النزلة.

ويواصل الفرع ورشة تدريبية ضمن مشروع "دور تتطور" في مجال أشغال الخزف بالتعاون مع الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية، وذلك للرسم على الفخار تنفذ بمكتبة الفيوم العامة، تدريب الفنانة إسراء عبد العليم، والمشرف محمد عبد الرحمن، وذلك حتى اليوم الأربعاء الموافق 14 مايو الحالي، وتستمر فعاليات المشروع بمحافظة الفيوم بورش متنوعة حتى 3 يونيو القادم.

ورش لإعادة التدوير والتطريز بفرع ثقافة الفيوم ..

بينما شهدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس ورشة إعادة تدوير بإستخدام فارغ البيضة وتنظيفها وتلوينها بألوان متداخلة مع بعضها ثم استخدام الشمع ولزق ورق أشجار كي تعطي منظر جمالي صغير. يمكن عمل اكثر من واحده ووضعها علي اي ترابيزة أو أي مكان بالمنزل كمنظر جمالي مميز، نفذتها هالة عيسي وحنان اسماعيل مسئولو نادي المرأة، تلاها ورشة رسم حر مع الرواد حول احتفالات عيد الربيع، بإشراف مروه السيد مسئولة قسم الفنون التشكيلية بالمكتبة، كما نفذ نادى المرأة بقصر ثقافة الفيوم ورشة تطريز بالخيط والستان، وشهدت أيضا مكتبة الطفل والشباب بطامية، بالتعاون مع قسم السينما بالفرع، عرض فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبد العزيز.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.