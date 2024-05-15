إصابة مرشد سياحى وايطاليين فى حادث بطريق وادى الريان بالفيوم

أصيب مرشد سياحي و اثنين يحملون الجنسية الايطاليه ، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص سياحي، على طريق مدخل قرية القدس السياحيه باتجاه محميه وادي الريان بدائرة مركز ابشواي فى الفيوم. وتم نقل المصابين إلى مستشفى ابشواي المركزي ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تفاصيل الحادث

تلقى مرفق إسعاف الفيوم ، إخطارًا بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص سياحي على طريق محمية وادي الريان السياحي .

انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن الحادث اسفر عن إصابة مرشد سياحي واثنين أجانب يحملون الجنسية الايطاليه، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ابشواي المركزي لتلقي الإسعافات الأولية.

وصرح مصدر طبي في مستشفى ابشواي المركزي ، إنّ حالة المصابين مستقرة، وتنوعت الاصابات ما بين كدمات وجروح، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بندب المهندس الفنى للمعاينة وبيان اسباب الحادث وتولت التحقيق.