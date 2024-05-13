وحدة سكان دمنهور تنظم ندوة بعنوان "دراما العنف وتأثيرها في الأسرة والمجتمع"

نظمت وحدة السكان بدمنهور برئاسة إيمان الحوفي ، بالتعاون مع جمعية أحباب المصطفى لتنمية المجتمع بدمنهور اليوم الاثنين، ندوة توعوية تثقيفية بعنوان "دراما العنف وتأثيرها في الأسرة والمجتمع"، بمركز شباب قرية زاوية غزال بمركز دمنهور، تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة و إشراف محمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور والدكتورة كريمة السلامونى مدير وحدة السكان بالمحافظة .

حيث حاضر فيها الدكتور محمد أبو علي استاذ النقد والبلاغة بجامعة دمنهور، والدكتورة إيمان الهابط استاذ علم النفس التربوي، ، واللواء رؤوف جنيدي، وذلك بحضور المهندس حمدي الشرقاوي رئيس قرية زاوية غزال، ومنصور صقر رئيس مجلس إدارة مركز شباب القرية، وسعد زيدان رئيس مجلس ادارة جمعية احباب المصطفى لتنمية المجتمع ، ولفيف من الشخصيات العامة وعدد من أعضاء الجمعية.

حيث رحبت مدير وحدة السكان بدمنهور بأعضاء المنصة حيث دارت مناقشات طويلة علي أن المسلسلات تعمل كأدوات لنشر الثقافة والقيم الخاصة بمجتمع معين، ومدي تأثير الدراما علي كل فرد من أفراد الأسرة المصرية، وتأثيرها علي الهوية الثقافية والاجتماعية،و مدي التأثير السلبي للشخصيات العنيفة أو البلطجية، التي تُظهر نجاحًا أو قوة من خلال أفعالها أن تصبح نماذج يُحتذى بها، مما قد يشجع على تقليد هذه السلوكيات في الحياة الواقعية.

وأوضح الدكتور محمد أبو علي، وجهة نظره في دراما رمضان 2024، وتعزيزها للبطولات الفردية، وأخذ الحق باليد دون الاعتماد على مؤسسات الدولة الرسمية ممثلة تحديدا في أجهزة الشرطة والقضاء، علي عكس دراما وسينما الزمن الجميل، التي تسلط الضوء علي هيبة الشرطة والقضاء وكل مؤسسات الدولة في التصدي للجريمة والسيطرة عليها قبل أن تقع .

من جانبها، أوضحت الدكتورة إيمان الهابط، مدي الأثر النفسي والتأثير السلبي على الصحة النفسية، والتأثير السلبي للتعرض المستمر للمشاهد العنيفة على الصحة النفسية للمشاهدين، بما في ذلك زيادة القلق، الخوف، والشعور بعدم الأمان، بالإضافة إلي خلق صورة مشوهة للواقع، ومدي تأثير الصورة السلبية والعنيفة التي تقدمها بعض المسلسلات علي تفاعل الأفراد مع بعضهم البعض، مما قد يؤدي إلى تدهور في العلاقات الاجتماعية.

وأكد جميع الضيوف، علي دور القوة الناعمة من المسلسلات في تشكيل الوعي، الذي يعد موضوعًا معقدًا ومتعدد الأبعاد، متناولا كيفية تأثير المسلسلات التلفزيونية والإنترنت، على الرأي العام والقيم والمعتقدات على مستوى العالم وفى النهاية تم تكريم المحاضرين بالندوة.