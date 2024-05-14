الكشف على 366 مواطن فى قافلة طبية بمركز شباب أبوصوير

تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أعمال القافله الطبيه التى أطلقتها مديرية الصحة بمركز أبو صوير المحطه بإدارة أبو صوير الصحيه ،ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة ،للكشف علي المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان ،بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

وقالت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إنه بلغ إجمالى تردد المواطنين خلال اليوم الأول 366 مواطن من خلال 9 عيادات تخصصيه [الجراحه ،باطنه، نسا، أطفال ،مسالك، أسنان، جلدية، تنظيم أسرة، أمراض مزمنة] ،بالإضافه إلى خدمات الأشعه ،الفحوصات المعملية ،التثقيف الصحى، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمه لجميع التخصصات الموجوده بالقافله ،كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لإستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزاره الصحة.

وأشارت الدكتوره بثينه بركات منسق القوافل، إلى أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت عدد 99 مواطنًا بعيادة الباطنة و60 مواطنًا بالجراحة ،و18 سيدةً بعيادة النساء أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 8 سيدات، بالإضافة إلى إستقبال عدد 48 حالةً بعيادة الأطفال، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر عدد 34 حالةً، بينما استقبلت عيادة المسالك عدد 35 حالة، وعدد 19 حالة بعيادة الأسنان، وعدد 45 حالة بعيادة الجلدية،كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلا عن ندوات التوعيه والتثقيف الصحي للمترددين.

رافق وكيل وزارة الصحة دكتورة رضوى جنيد مدير إدارة الطب العلاجى، دكتور محمد لطفى مدير إدارة المستشفيات ، دكتورة فاديه بكرى مدير إدارة أبو صوير الصحية، دكتور كيرلس رزق مدير إدارة العلاقات العامه، دكتوره جيهان سامى مدير إدارة الإعلام والتربيه السكانية.