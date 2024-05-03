نشرة التوك شو.. رد قوي على زاهي حواس وفلسطين تطلب إقامة مؤقتة

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.

أكد السفير غانم صقر الغانم سفير الكويت بالقاهرة، أن بلاده تستثمر في مصر بعدة مجالات، موضحًا أن حجم الاستثمار الكويتية في مصر تجاوز 15 مليار دولار، بينما القطاع الخاص يستثمر بما يقارب 10 مليارات دولار.

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سفير الكويت يكشف حجم استثمارات بلاده في مصر (فيديو)

قال الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إنه يعول كثيرا على انتفاضة طلاب جامعات أمريكا لتحريك المياه الراكدة في القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مظاهرات الغد والتي ستنطلق تحت شعار "جمعة الغضب" ستجني ثمارها.

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أستاذ علم اجتماع: جمعة الغضب بجامعات أمريكا ستحرك المياه الراكدة (فيديو)

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة حريصة على زيادة حجم التعاون في مجال الصادرات الزراعية والخدمات البيطرية والثروة السمكية مع الجانب السعودي.

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الزراعة: نسعى لزيادة الصادرات الغذائية والسمكية مع السعودية (فيديو)

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع ممثلي أبرز 15 شركة كورية جنوبية تعمل بالسوق المصرية.

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تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع ممثلي 15 شركة كورية بمصر (فيديو)

قال الشيخ يوسف العرادي، أحد مشايخ قبيلة الترابين بسيناء، إن اتحاد القبائل العربية سيكون اتحاد واحد بقيادة الشيخ إبراهيم العرجاني، لنبذ العنصرية، ولنكون كقبائل عربية يد واحدة خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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شيخ بعائلة الترابين: اتحاد القبائل العربية يهدف للوحدة والمساهمة في نهضة مصر

علق الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على تصريح الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، حول عدم وجود دليل على وجود الأنبياء في مصر القديمة عند الفراعنة، كما ورد في القرآن الكريم بأن قصة خروج سيدنا موسى من مصر ثابتة وموثقة في القرآن الكريم وتحديدا في سورة البقرة.

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الأعلى للشئون الإسلامية يرد على حواس بعد إنكار وجود الأنبياء بمصر (فيديو)

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن مصر الثالثة عالميًا في إنتاج السمك البلطي والبوري، والسادسة في إنتاج الأسماك من المزارع والأولى في المنطقة بالكامل.

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الزراعة: مصر الأولى في إنتاج السمك بالشرق الأوسط بمليوني طن سنويا (فيديو)

قال محمد دياب، الباحث الموسيقي، إن الفنان محمد رشدي هو أول فنان يكرس فنه لخدمة مشروع قومي وطني من خلال الغناء للعمال والفلاحين والصيادين، والغناء للقوانين الاشتراكية والإصلاح الزراعي.

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باحث: محمد رشدي أول فنان يكرس فنه لخدمة مشروع قومي وطني (فيديو)

وجه د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، رسالة لوزارة التربية والتعليم، مطالبا بضرورة تغيير سياسات ما قبل التعليم الجامعي، واستطلاع سوق وبيئة العمل وما تحتاجه وتنسيق الاحتياجات معها.

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د. وجدي زين الدين يحذر من ظاهرة “جيش العاطلين” ويوجه مناشدة عاجلة لوزارة التعليم

كشف السفير الفلسطيني بالقاهرة، دياب اللوح، سبب مطالبته الدولة المصرية بمنح إقامة مؤقتة للفلسطينيين الذين دخلوا البلاد خلال حرب غزة.

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سفير فلسطين: منح الإقامة المؤقتة لسكان غزة في مصر ليس تهجيرا (فيديو)

أشاد د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، بإنشاء مدينة السيسي الجديدة في سيناء بالقرب من الحدود الشرقية لمصر، واعتبرها بمثابة حائط صد بشري منيع ضد الطامعين في سيناء.

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د. وجدي زين الدين يكشف سبب إطلاق اسم السيسي على مدينة سيناء الجديدة.. فيديو

حذر خبراء الأمن السيبراني في شركة “Threatfabric” من برنامج خبيث يهدد مستخدمي "أندرويد" أطلق عليه اسم “Brokewell”.

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قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، إن تدشين اتحاد القبائل العربية والبدء في بناء مدينة السيسي في سيناء يؤكد وجود قيادة سياسية واعية للغاية ودولة مصرية قوية وقادرة صاحبة “عين مفتحة ومفنجلة على قضية الأمن القومي المصري” رغم ما يحدث من انشغال بالحرب الإسرائيلية البشعة على قطاع غزة.

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د. وجدي زين الدين: مدينة السيسي حائط صد منيع ضد الطامعين في سيناء (فيديو)

أكدت حركة حماس أن إسماعيل هنية ثمن في اتصال هاتفي مع رئيس المخابرات المصرية دور مصر ويؤكد على الروح الإيجابية عند الحركة في دراسة مقترح وقف إطلاق النار، وفقا لما ذكرت فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

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حركة حماس: هنية يثمن دور مصر في مباحثات وقف إطلاق النار بغزة

خرج رئيس أمريكا، جو بايدن، عن صمته بشأن الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين، مضيفا أن النظام يجب أن يسود في حرم الجامعات الأمريكية.

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تعليق بايدن على احتجاجات جامعات أمريكا المؤيدة لفلسطين (فيديو)