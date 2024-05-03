تعليق بايدن على احتجاجات جامعات أمريكا المؤيدة لفلسطين (فيديو)

خرج رئيس أمريكا، جو بايدن، عن صمته بشأن الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين، مضيفا أن النظام يجب أن يسود في حرم الجامعات الأمريكية.

وأكد أن التظاهر السلمي مقبول لا العنف، وحق الطلاب في التعبير لكن ليس خرق القانون، مشيرا إلى أن بلاده ليست دولة استبدادية.

وقال: "رأينا جميعا الصور وهي تضع مبدأين أمريكيين أساسيين على المحك، الأول هو الحق في حرية التعبير، والحق في التجمع السلمي وإسماع أصواتهم، والثاني هو سيادة القانون وكلاهما يجب التمسك بهما".

وتابع: "نحن لسنا دولة استبدادية حيث نقوم بإسكات الناس أو سحق المعارضة، في الواقع الاحتجاج السلمي هو أفضل تقليد لكيفية استجابة الأمريكيين للقضايا ذات الصلة".

اعتبر بايدن أن تدمير الممتلكات وتهديد الناس ليس احتجاجا سلميا بل ضد القانون، مشيرا إلى أنه لا مكان لمعاداة السامية في الجامعات، مضيفا: "لا ينبغي أن يكون هناك مكان في أي حرم جامعي ولا مكان في أمريكا لمعاداة السامية، أو التهديد بالعنف ضد الطلاب اليهود، ولا يوجد مكان لخطاب الكراهية، أو العنف سواء كان معاداة السامية أو الإسلاموفوبيا، أو ضد التمييز ضد الأمريكيين العرب، أو الأمريكيين من أصل فلسطيني، فلا مكان للعنصرية في أمريكا".

تصاعد الاحتجاجات في جامعات أمريكا

جاء خطاب بايدن بعد تصاعد الاحتجاجات بالجامعات ومواجهة المظاهرات قمعا عنيفا من قوات إنفاذ القانون، حيث فككت الشرطة بالقوة مخيما نصبه محتجون في حرم جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، إضافة إلى إيقاف عشرات المتظاهرين.

وفي سياق متصل، انتشرت الشرطة الأمريكية في عدة جامعات أمريكية لتفريق مظاهرات داعمة للقضية الفلسطينية ووقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وانتشر مقطع فيديو للشرطة المحلية وهي تطوق مظاهرة في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة، بينما كان المتظاهرون يرددون عبارات وشعارات داعمة لفلسطين.

كما أبلغت جامعة كاليفورنيا الطلبة وأعضاء هيئة التدريس أن الدراسة يومي الخميس والجمعة ستكون عن بعد بسبب المظاهرة الحاشدة الداعمة لفلسطين، حيث انتشرت شرطة لوس أنجلس بأعداد كبيرة أمام جامعة كاليفورنيا بينما يرفض المعتصمون المغادرة.

ويتسع نطاق الاحتجاجات الطلابية في الجامعات حول العالم ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، وتنديدا بالمواقف الأمريكية تجاهها.