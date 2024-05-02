د. وجدي زين الدين: مدينة السيسي حائط صد منيع ضد الطامعين في سيناء (فيديو)

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، إن تدشين اتحاد القبائل العربية والبدء في بناء مدينة السيسي في سيناء يؤكد وجود قيادة سياسية واعية للغاية ودولة مصرية قوية وقادرة صاحبة “عين مفتحة ومفنجلة على قضية الأمن القومي المصري” رغم ما يحدث من انشغال بالحرب الإسرائيلية البشعة على قطاع غزة.

وأضاف زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع برنامج “الحياة اليوم”، تقديم الإعلاميين محمد شردي ولبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن اتحاد القبائل العربية ضم كل الوفود من كل ربوع مصر وعلى رأسهم القبائل السيناوية التي تعتبر دروعا عظيمة تساعد الدولة المصرية وكان لها دروا مهما في افتتاح مدينة السيسي الجديدة.

ونوه إلى أن موقع مدينة السيسي له بُعد قومي خطير واستراتيجي للغاية وبمثابة رد قوي بأن الدولة المصرية “مصحصحة” واصفا تلك الخطوة بـ “500 هدف لأنه حائط الصد البشري المنيع لكل من تسول له نفسه التفكير في سيناء”.

مدينة السيسي

ومدينة السيسي التي تقع بمنطقة العجراء في رفح، تقع تحت تصرف القوات المسلحة، وسيجري إنشاؤها لكي تكون مجتمع تنموي يخدم سكان المنطقة، لكن لم تعلن محافظة شمال سيناء من جانبها عن أية معلومات تخص المشروع.

وفي منتصف نوفمبر2023، أعلن ‘اتحاد قبائل سيناء’، وضع حجر الأساس لمدينة العجراء شرق مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، بمشاركة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ورئيس اتحاد قبائل سيناء الشيخ، إبراهيم العرجاني، وقائد الجيش الثاني، اللواء محمد ربيع، ومحافظ شمال سيناء، اللواء عبد الفضيل شوشة.

وقال الاتحاد، إن مدينة العجراء الجديدة تتكون من قرابة 900 بيت، توفر السكن لـ3500 نسمة من أهالي سيناء في هذه المدينة الجديدة. وسيتم أيضاً تنفيذ المرحلة الثانية من مدينة رفح الجديدة، حيث جرى تنفيذ 4352 وحدة سكنية في المرحلة الأولى، ومن المخطط بدء تنفيذ 9248 وحدة سكنية أخرى في المرحلة الثانية واستكمال منطقة المنشآت الخدمية.

إنشاء مجتمعات تنموية في وسط سيناء



وقال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي إنه جرى تنفيذ 11 تجمعاً تنموياً في شمال ووسط سيناء، بما في ذلك منازل بدوية في بئر العبد ونخل والحسنة، وإسكان اجتماعي في مناطق أخرى، بالإضافة إلى الموافقة على إنشاء مشروعات أخرى تشمل 21 تجمعاً، مقسمة على 3 مراكز رئيسية، بواقع 6 تجمعات في رفح لاستيعاب 37 ألف نسمة و11 تجمعاً في الشيخ زويد لاستيعاب 27 ألف نسمة، و4 تجمعات في العريش لاستيعاب 5 آلاف نسمة، وإقامة مدارس ومستشفيات ومراكز خدمات وتطوير البنية التحتية لتحسين جودة الحياة في المنطقة.