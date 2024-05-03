سفير الكويت يكشف حجم استثمارات بلاده في مصر (فيديو)

أكد السفير غانم صقر الغانم سفير الكويت بالقاهرة، أن بلاده تستثمر في مصر بعدة مجالات، موضحًا أن حجم الاستثمار الكويتية في مصر تجاوز 15 مليار دولار، بينما القطاع الخاص يستثمر بما يقارب 10 مليارات دولار.

وأضاف "صقر"، خلال لقاء مع برنامج “لقاء خاص” الذي يعرض عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، الخميس، أن هذا يدل على الثقة في السوق المصرية.

وأوضح أنه بعد تشكيل الحكومة الكويتية وعقد اللجنة المشتركة سيكون هناك وفودا استثمارية واقتصادية ستردد على مصر نظرا لأن الخارطة الاقتصادية التي تعرضها مصر جاذبة للاستثمارات.

وتابع: "الكويت موجودة في السوق المصري وهناك تعاون في القطاع النفطي، فهناك شركات تعمل بما يقارب من مليار ونصف المليار دولار في القطاع النفطي المصري، حيث إننا نرى أنه كذلك قطاع واعد نتطلع لقفزات في الاستثمارات الكويتية في السوق المصري".

توافق بين مصر والكويت بشأن الأوضاع في غزة

وقال السفير في وقت سابق، إن هناك توافقا مصريا كويتيا بشأن الأوضاع في قطاع غزة، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا بين الزعيمين المصري والكويتي على ضرورة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلع الشيخ مشعل الجابر الصباح أمير دولة الكويت على جهود مصر من أجل وقف العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، كما تم التباحث حول العديد من الملفات منها اليمن وليبيا واستكمال مسيرة العملية السياسية والانتخابات ومجمل الملفات الدولية التي تشهدها المنطقة.

وأشار السفير غانم صقر الغانم إلى أن زيارة الشيخ مشعل الجابر الصباح إلى مصر اليوم هي الأولى له بعد أن تولى الحكم في البلاد، موضحا أن أمير الكويت استعرض مع الرئيس السيسي كافة القضايا المشتركة وذات الصلة وقضايا المنطقة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.