شيخ بعائلة الترابين: اتحاد القبائل العربية يهدف للوحدة والمساهمة في نهضة مصر

قال الشيخ يوسف العرادي، أحد مشايخ قبيلة الترابين بسيناء، إن اتحاد القبائل العربية سيكون اتحاد واحد بقيادة الشيخ إبراهيم العرجاني، لنبذ العنصرية، ولنكون كقبائل عربية يد واحدة خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أنه على مدار سنوات عديدة رأينا عدة اتحادات للقبائل العربية في سيناء والقاهرة ومطروح وأسوان، ومع رؤية الرئيس السيسي اجتمع مع القبائل العربية وتم عمل أكثر من اجتماع حتى يتم توحيد كل القبائل العربية في اتحاد واحد وخاصة المحافظات الحدودية.

ولفت إلى أنه تم اختيار الرئيس السيسي ليكون هو الرئيس الشرفي للاتحاد وهذا عرفانا بالجميل من القبائل العربية للسيسي الذي وقف بكل قوة حتى تنهض مصرنا الحبيبة.

اتحاد وطني

وقال الإعلامي مصطفى بكري، إن تجربة اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية مختلفة وبدأت بالمؤتمر التأسيسي الذي عقد أمس وسط سيناء.



وتابع بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد «البعض خرج يتهم الاتحاد زيفا بتقسيم مصر، الاتحاد موجود منذ سنوات بأشكال مختلفة»، مضيفا «القبائل متواجدة على الحدود وكلها قوة موحدة منتمية لتراب الوطن، أحد الأشخاص المعروف علاقته بإسرائيل خرج وانتقد دون علم، على سبيل المثال معنا في هذا الاتحاد أشقاء مسيحيين، لسنا اتحاد عنصري أو اتحاد يسعى إلى انتماء عرقي».

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري «لا أحد يستطيع المزايدة علينا، أنت مش مصري أكتر مني ولا من غيري ولا من المهندس إبراهيم العرجاني، نحن نعلم جيدا حزب الشر وأهدافه»، مردفا «نحن جزء من الأمن القومي بالأساس».



وأشار إلى أن الاتحاد تلقى أكثر من 15 ألف طلب عضوية، معلقا «إحنا جزء من الشعب المصري، لسنا عنصريين، تقسيم إيه اللي بتتكلم عنه، الجعافرة اللي من أسوان متواجدون في كل المحافظات، القبائل نسيج واحد»، مضيفا «لو عرفت الثمن الذي دفعه المهندس إبراهيم العرجاني والذين استشهدوا من أسرته ستصمت، على الخونة أن ينظروا لأنفسهم في المرآة، نحن لا يهمنا إلا الوطن».