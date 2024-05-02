سفير فلسطين: منح الإقامة المؤقتة لسكان غزة في مصر ليس تهجيرا (فيديو)

كشف السفير الفلسطيني بالقاهرة، دياب اللوح، سبب مطالبته الدولة المصرية بمنح إقامة مؤقتة للفلسطينيين الذين دخلوا البلاد خلال حرب غزة.

وأضاف خلال لقائه مع قناة “العربية”، الخميس،: "نحن لا نتحدث عن إقامة دائمة حتى لا يفسر ذلك بأنه ترسيخ لمخطط التهجير التي تنوي إسرائيل أو تعمل على تنفيذه أو فرضه على الشعب الفلسطيني".

ووجه الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وقف سدا منيعا أمام تنفيذ المخطط الإسرائيلي لإفراغ قطاع غزة من أصحابه وشعبه التاريخيين.

وأوضح أن السفارة طرحت هذا الأمر على وزارة الخارجية، كما طرحت الوفود الرسمية التي وصلت القاهرة هذا المطلب مع جهات الاختصاص المصرية، مؤكدا أنه جار العمل عليه من قبل دولة فلسطين مع مصر، لإيجاد حل لهذا الأمر ولو بشكل مؤقت.

وأكد أن الأعداد في حالة ازدياد بشكل يومي، إذ كان عدد ممن دخلوا مصر قبل الحرب وينتظرون العودة إلى غزة عدة آلاف، وذلك بعد انتهاء أعمالهم ومصالحهم وأشغالهم.

85 ألف مواطن خرجوا من فلسطين بعد حرب غزة

وأوضح أنه خرج أيضا حتى 31 مارس الماضي 85 ألف مواطن فلسطيني خلال الحرب على غزة لاعتبارات واحتياجات إنسانية، وفق إحصائية إبريل الماضي.

وشدد على أن تصريح الإقامة له علاقة بإلحاق الأطفال بالمدارس، وفتح حسابات في البنوك، واستلام تحويلات مالية، والحصول على تأشيرات للسفر خارج مصر والعودة إليها من الخارج.

وأشار إلى أن الإقامة المؤقتة مطلب أساسي لأبناء الشعب الفلسطيني، مضيفا أنه يستقبل وفودا بشكل يومي من الذين خرجوا من غزة أو وصلوا إلى القاهرة من غزة فئات وشرائح متعددة ومختلفة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الضحايا في قطاع غزة إلى 34596 قتيلا منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم، خلال 24 ساعة وحتى صباح الخميس، تسجيل ما لا يقل عن 28 قتيلاً إضافيا جراء الغارات والقصف الإسرائيلي.

وأضافت أن عدد المصابين وصل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 51 مصابا، وارتفعت بذلك حصيلة الجرحى إلى 77816 في الحرب المستمرة منذ أكثر من 200 يوم.