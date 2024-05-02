عاجل
عاجل.. حزب الله يستهدف مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت ‏بالصواريخ تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع ممثلي 15 شركة كورية بمصر (فيديو)
الجمعة 03 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الزراعة: مصر الأولى في إنتاج السمك بالشرق الأوسط بمليوني طن سنويا (فيديو)

السمك
السمك

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن مصر الثالثة عالميًا في إنتاج السمك البلطي والبوري، والسادسة في إنتاج الأسماك من المزارع والأولى في المنطقة بالكامل.

txt

ضبط أسماك ومبيدات زراعية مجهولة المصدر بالبحيرة

txt

ضبط نصف طن أسماك فاسدة بالإسماعيلية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  اليوم الخميس، أن مصر تنتج مليوني طن أسماك سنويا.

حريصون على تطوير قطاع الخيول

وتابع: “حريصون على تطوير قطاع الخيول العربية وهناك اهتمام كبير من جانب الدولة بالاستثمار في هذا المجال”، لافتا إلى أن محطة الزهراء للخيول العربية تمثل قيمة عربية كبير للحفاظ بالسلالات العربية الأصيلة وهناك تعاون مصري – سعودي لتصدير هذه السلالات للخارج.

وأكد حرص الوزارة على زيادة حجم التعاون في مجال الصادرات الزراعية والخدمات البيطرية والثروة السمكية مع الجانب السعودي.

إلقاء مليوني زريعة سمك بالمنيا

وشارك محافظ المنيا الأربعاء، فى مشروع الإستزراع السمكي بإلقاء مليوني زريعة سمك في نهر النيل بمدينة المنيا، بهدف تنمية النهر والمساهمة في إنتاج كميات من الأسماك بمواصفات إنتاجية عالية.

وأوضح المهندس جلال فتحي مدير منطقة المنيا للثروة السمكية، أنه جرى إلقاء مليوني من زريعة السمك بمدينة المنيا، من أنواع البلطي ومبروك الحشائش، المنتجة للمفرخ السمكي الصناعي بقرية المطاهرة الشرقية ، وذلك بناء على خطة تم اعتمادها من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالمنيا.

وأضاف أن الغرض من إلقاء زريعة السمك في النيل هو المقاومة البيولوجية للمياه وتنمية نهر النيل بإنتاج أسماك بمواصفات معينه، وقد تم عمل دراسات مستفيضة عليها، لضمان سلامتها من الناحية الصحية وتحقيقها لحجم مناسب خلال فترة محددة.

 

الجريدة الورقية