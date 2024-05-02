الزراعة: مصر الأولى في إنتاج السمك بالشرق الأوسط بمليوني طن سنويا (فيديو)

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن مصر الثالثة عالميًا في إنتاج السمك البلطي والبوري، والسادسة في إنتاج الأسماك من المزارع والأولى في المنطقة بالكامل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، اليوم الخميس، أن مصر تنتج مليوني طن أسماك سنويا.

حريصون على تطوير قطاع الخيول

وتابع: “حريصون على تطوير قطاع الخيول العربية وهناك اهتمام كبير من جانب الدولة بالاستثمار في هذا المجال”، لافتا إلى أن محطة الزهراء للخيول العربية تمثل قيمة عربية كبير للحفاظ بالسلالات العربية الأصيلة وهناك تعاون مصري – سعودي لتصدير هذه السلالات للخارج.

وأكد حرص الوزارة على زيادة حجم التعاون في مجال الصادرات الزراعية والخدمات البيطرية والثروة السمكية مع الجانب السعودي.

إلقاء مليوني زريعة سمك بالمنيا

وشارك محافظ المنيا الأربعاء، فى مشروع الإستزراع السمكي بإلقاء مليوني زريعة سمك في نهر النيل بمدينة المنيا، بهدف تنمية النهر والمساهمة في إنتاج كميات من الأسماك بمواصفات إنتاجية عالية.

وأوضح المهندس جلال فتحي مدير منطقة المنيا للثروة السمكية، أنه جرى إلقاء مليوني من زريعة السمك بمدينة المنيا، من أنواع البلطي ومبروك الحشائش، المنتجة للمفرخ السمكي الصناعي بقرية المطاهرة الشرقية ، وذلك بناء على خطة تم اعتمادها من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالمنيا.

وأضاف أن الغرض من إلقاء زريعة السمك في النيل هو المقاومة البيولوجية للمياه وتنمية نهر النيل بإنتاج أسماك بمواصفات معينه، وقد تم عمل دراسات مستفيضة عليها، لضمان سلامتها من الناحية الصحية وتحقيقها لحجم مناسب خلال فترة محددة.