د. وجدي زين الدين يحذر من ظاهرة “جيش العاطلين” ويوجه مناشدة عاجلة لوزارة التعليم

وجه د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، رسالة لوزارة التربية والتعليم، مطالبا بضرورة تغيير سياسات ما قبل التعليم الجامعي، واستطلاع سوق وبيئة العمل وما تحتاجه وتنسيق الاحتياجات معها.

وأكد زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع برنامج “الحياة اليوم”، تقديم الإعلاميين محمد شردي ولبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن التعليم لا بد أن ينتج عنه خريج يجد فرصة عمل وليس شخص ينضم إلى جيش العاطلين، لافتا إلى أن بعض حملة الماجستير لا يجدون عملا، رغم حاجة المصانع التي لا تجد العمال المناسبين.

ودعا رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، إلى التوسع في مراكز تدريب الشباب مع سوق العمل واحتياجات المصانع وتعميمها على كافة المحافظات، وإلى تغيير ثقافة المجتمع والبحث عن مجال تعليمي له وظيفة فور التخرج والابتعاد عن مجالات كل دورها إضافة عاطل جديد.

رسائل مهمة

وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه 8 رسائل مهمة خلال خطابه، اليوم الخميس، احتفالا بعيد العمال، بالتركيز على مصلحة العامل وبيئة العمل.

ولفت، إلى أن مشروع قانون العمل تأخر كثيرا بسبب عوامل عدة منها مناقشته في الحوار الوطني، لكنه خرج للنور ويصب في مصلحة العامل وصاحب العمل وينظم العلاقة بينهما.

وأكد أن مشروع قانون العمل يجذب الاستثمارات ويسهم في إقامة المشروعات الجديدة، مشيدا بتدعيم صندوق الطواريء بـ 5 مليارات جنيه، ورفع الحد الأدنى لإعانات صندوق الطواريء إلى 1500 جنيه شهريا.

ونوه رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، إلى أن بيئة العمل تحتاج إلى مدارس تكنولوجيا ومعاهد رقمية وتغيير سياسة ما قبل التعليم الجامعي من أجل إيجاد فرص عمل مناسبة فورية للشباب والراغبين في الوظائف.