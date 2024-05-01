نشرة التوك شو.. السيسي يستقبل أمير الكويت وسحل طلاب جامعات أمريكا

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.



منح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمير دولة الكويت الأمير مشعل الأحمد، قلادة النيل، والتي لها المقام الأول بين الأوسمة المصرية.

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قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن هناك وفرة واضحة لكافة السلع الأساسية وغيرها بعد الإفراجات التي تجاوزت 8 مليارات دولار للسلع ومستلزمات الإنتاج، وبدأت المنافسة بين المُنتجين والمُستوردين والسلاسل سواء من خلال خفض الأسعار أو الإعلانات.

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الغرف التجارية: لدينا وفرة لكافة السلع الأساسية ومنافسة بين التجار لخفض الأسعار



كشف السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن أهمية زيارة أمير الكويت إلى مصر في هذا التوقيت، موضحًا أن هذه أول زيارة للأمير مشعل الأحمد إلى مصر منذ تولي حكم الكويت، وهذه الزيارة تفتح آفاقا جديدة لتعزيز العلاقات بين مصر والكويت.

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حسين هريدي: زيارة أمير الكويت تفتح آفاقا جديدة من التعاون وتعزز العلاقات



كشفت الدكتورة منال غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في يوم شم النسيم، موضحة أن من المتوقع أن تكون حالة الطقس مستقرة في أيام المناسبات والاجازات يوم شم النسيم، ولن تكون قيم درجات الحرارة مرتفعة ولكنها تكون حول المعدلات الطبيعية.

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الأرصاد الجوية تحذر من نزول البحر في شم النسيم.. ارتفاع أمواج



قالت سامية صلاح جاهين، إن هناك حسابات رسمية على منصات السوشيال ميديا تحمل اسم والدها ولكنها لا تلقى رواجا، كما أن هناك كلمات متداولة عليها صورة واسم والدها وهي لا تخصه.

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ابنة صلاح جاهين تكشف سر عن انتهاء أشعار والدها بـ "عجبي" (فيديو)



أكد الكاتب الصحفي الكويتي أحمد إسماعيل البهبهاني، رئيس تحرير جريدة الخليج الكويتية، أن زيارة أمير الكويت مشعل الأحمد الصباح شهدت استقبال كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي والترحيب الكبير من الشعب المصري لزيادة أمير الكويت لمصر، وهناك علاقات متجذرة مع الكويت وهناك مصالح مشتركة وهناك مواقف عديدة بين مصر والكويت.

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صحفي كويتي: أساتذة مصريين ساعدوا في نهضة الكويت التعليمية وعلاقاتنا متجذرة



قال الإعلامي أحمد موسى، إن كل ما يتعرض له طلاب الجامعات الأمريكية من اعتقالات وسحل وضرب من قبل الشرطة لأنهم طالبوا بوقف إطلاق النار على قطاع غزة.

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منظمات حقوق الإنسان "نايمة".. أحمد موسى يستنكر سحل طلاب جامعات أمريكا (فيديو)



قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، إن الذهب يعد احتياطي استراتيجي جيد للدول، والحكومات المركزية، متابعاً: "أسعار الذهب حالياً أصبحت معتدلة، ومنتظمة".

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"التموين" تتوقع المزيد من تراجع سعر الذهب في مصر (فيديو)



كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، حقيقة زيادة أمراض المناعة بعد الحصول على لقاح كورونا.

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"الصحة" تكشف حقيقة زيادة أمراض المناعة بعد الحصول على لقاح كورونا (فيديو)

