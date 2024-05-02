د. وجدي زين الدين يكشف سبب إطلاق اسم السيسي على مدينة سيناء الجديدة.. فيديو

أشاد د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، بإنشاء مدينة السيسي الجديدة في سيناء بالقرب من الحدود الشرقية لمصر، واعتبرها بمثابة حائط صد بشري منيع ضد الطامعين في سيناء.

وأشار زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع برنامج “الحياة اليوم”، تقديم الإعلاميين محمد شردي ولبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن إطلاق اسم السيسي على المدينة رغم رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي إطلاق اسمه على أي مشروع من المشروعات الجديدة له مغزى كبير، منوهًا إلى أنه يعكس يقظة الدولة المصرية ضد مخطط تصفية القضية الفلسطينية أو المشاركة فيه.

ونوه إلى أن الإعلان عن المدينة يدل على “جبروت الشعب المصري” وحكمة ورشادة الحكومة المصرية، بتكوين مجتمع بشري يصد الأخطار، مؤكدا أن سيناء تغيرت بالكامل وأصبحت تتمتع بالأمن والأمان والاستقرار والتنمية التي غابت بسبب الإرهاب خلال السنوات السابقة.

حقن دماء الشعب الفلسطيني

وأكد أن الدولة والقيادات والأجهزة المعنية مهمومة للغاية بالملف الفلسطيني وتحاول إيجاد له حلا من خلال طرح الحلول وعقد المفاوضات والمباحثات، وأنها تحمل على عاتقها مسئولية كبيرة تتمحور حول وقف الحرب الإسرائيلية البشعة وحقن دماء الشعب الفلسطيني، مردفا: “قريبا يعلن من القاهرة وقف الحرب”.