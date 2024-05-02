نشرة التوك شو.. تدشين مدينة السيسي في سيناء وحقيقة لعنة الفراعنة

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رد الدكتور أحمد ترك، أحد علماء الأزهر الشريف، على حالة الجدل التي أثارها تصريح الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار الشهير، حول أنه لا يوجد دليل على وجود الأنبياء في مصر القديمة عند الفراعنة، كما ورد في القرآن الكريم.

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عالم أزهري يرد على زاهي حواس: صدق القرآن لا يحتاج لدليل (فيديو)



قال المستشار أسامة سعد الدين المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري بـ اتحاد الصناعات، إن العقار يعرف في الاقتصاد بانه مخزن للقيمة ولا يمكن تحريك اسعاره بأي صورة من الصور

اتحاد الصناعت يكشف حقيقة خفض أسعار العقارات للمشاريع الحكومية (فيديو)



كشف النائب مصطفى بكري، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، تفاصيل مؤتمر تدشين اتحاد القبائل العربية، مشيرا إلى أن الاتحاد يضم رموزًا وقيادات لتحقيق أهداف متعددة منها توحيد الصف للقبائل لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن.

مصطفى بكري: تدشين اتحاد القبائل العربية يدعم توحيد الصف ضد تحديات الوطن



أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن إسرائيل قدمت تنازلات مهمة بشأن مقترح اتفاق المحتجزين.

وزير الخارجية الأمريكي: إسرائيل قدمت تنازلات مهمة بشأن مقترح اتفاق المحتجزين (فيديو)





قال الشيخ درويش أبو جراد،شيخ مشايخ قبيلة الرميلات بشمال سيناء إن مدينة السيسي تقع جنوب رفح ب 22 كيلو مترا ولولا تضحيات الجيش والشرطة والمدنيين بتوجيهات من الرئيس السيسي لما تمكن أحد من الوقوف فى هذه المنطقة بسبب الإرهاب".

شيخ مشايخ قبيلة الرميلات: موقع مدينة السيسي استراتيجي ورسالة للعالم (فيديو)



قال حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة إنه لا يوجد أي مبرر لقلق المواطنين من أعراض لقاح أسترازينيكا الفترة الحالية، وذلك نتيجة مرور وقت طويل على تلقي اللقاح.





قال الدكتور بسام الشماع المؤرخ والمحاضر الدولي في علم المصريات، إن ما يثار حول مقبرة توت عنخ آمون هو مبالغات ودعاية مغرضة وما يتردد أن ستة من أصل ٢٦ عالم كانوا مدعون للاحتفال بالمقبرة ماتوا خلال ١٠ سنوات من اكتشاف المقبرة منهم واحد انتحار هي مغالطات لأنها موتات طبيعية.

حقيقة لعنة الفراعنة ووجود قوى خارقة تحمي المقابر من 4 آلاف عام(فيديو)



قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك مخططا أمريكيا لتصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن هناك مخططا خبيثا من قبل أمريكا بتوطين فلسطينيين من غزة في الولايات المتحدة الأمريكية.

أحمد موسى يكشف مخطط توطيين أهالي غزة في أمريكا (فيديو)





قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن ما وصلت إليه سيناء من تقدم وتطور لم يكن ليتحقق لولا التضحيات الجسيمة التي قدمتها مصر والقوات المسلحة والشرطة في الحرب على الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار.

لمسة وفاء.. يوسف الحسيني يشيد بتدشين مدينة السيسي في سيناء (فيديو)

