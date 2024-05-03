أستاذ علم اجتماع: جمعة الغضب بجامعات أمريكا ستحرك المياه الراكدة (فيديو)

قال الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إنه يعول كثيرا على انتفاضة طلاب جامعات أمريكا لتحريك المياه الراكدة في القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مظاهرات الغد والتي ستنطلق تحت شعار "جمعة الغضب" ستجني ثمارها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة "الحدث اليوم"، الخميس، أن ما فعلته قوات جيش الاحتلال ضد نساء غزة يؤكد أنهم نساء ولا يرقون إلى مستوى الرجال، والحرائر في غزة يستحقون أن نرفع لهن القبعة ونؤدي لهن التحية تقديرا واحتراما لتضحياتهن العظيمة.

وأشار إلى أن الواقعة المؤسفة تشير إلى أن جنود الاحتلال ليست بهم أي نخوة أو رجولة ولا أي شيء يُمت للشرف بصلة.

وتابع أن سرقة ملابس نساء غزة، والتقاط صور داخل منازل الفلسطينيين بصحبة الملابس الداخلية النسائية في أوضاع خادشة للحياء تعبر عن مستوى الانحطاط الذي وصلوا إليه جيش الاحتلال، مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل ارتكاب كل جرائمها اللاإنسانية والعالم كله يقف متفرجا ومشاهدا على ما يحدث.

شرطة أمريكا تقتحم الجامعات

وفي سياق متصل، انتشرت شرطة أمريكا في عدة جامعات لتفريق مظاهرات داعمة للقضية الفلسطينية ووقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وانتشر مقطع فيديو للشرطة المحلية وهي تطوق مظاهرة في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة، بينما كان المتظاهرون يرددون عبارات وشعارات داعمة لفلسطين.

كما أبلغت جامعة كاليفورنيا الطلبة وأعضاء هيئة التدريس أن الدراسة يومي الخميس والجمعة ستكون عن بعد بسبب المظاهرة الحاشدة الداعمة لفلسطين، حيث انتشرت شرطة لوس أنجلس بأعداد كبيرة أمام جامعة كاليفورنيا بينما يرفض المعتصمون المغادرة.

ويتسع نطاق الاحتجاجات الطلابية في الجامعات حول العالم ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، وتنديدا بمواقف أمريكا تجاهها.