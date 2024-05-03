الزراعة: نسعى لزيادة الصادرات الغذائية والسمكية مع السعودية (فيديو)

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة حريصة على زيادة حجم التعاون في مجال الصادرات الزراعية والخدمات البيطرية والثروة السمكية مع الجانب السعودي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الخميس، أن الجانب السعودي يمثل جانبا كبيرا لمصر من الصادرات الزراعية، وهناك استراتيجية لتعظيم هذه العلاقات، مما أدى إلى زيادة الصادرات الزراعية من 4 ملايين طن إلى 7.5 مليون طن خلال العام الماضي، مما وضعها في المرتبة الثانية من مصادر الدخل القومي من العملة الأجنبية.

وأكد الحرص على تطوير قطاع الخيول العربية، واهتمام الدولة الكبير في الاستثمار في هذا المجال، لافتا إلى أن محطة الزهراء للخيول العربية تمثل قيمة عربية كبير للحفاظ بالسلالات العربية الأصيلة وهناك تعاون مصري – سعودي لتصدير هذه السلالات للخارج.

مصر حريصة على تعزيز التعاون العربي في مجال الزراعة

وفي سياق متصل، تحدث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمام اجتماع الجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض.

وأكد أهمية دور المنظمة في تقديم المساعدة للدول العربية في بناء نظم زراعية عربية مرنة وقادرة على الصمود دعما لبرامج الأمن الغذائي العربي خاصة في ظل التحديات والمستجدات بالغة الأهمية.

وشدد على الاهتمام بالبحوث والدراسات التطبيقية التي ترتكز على الابتكار واستخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة والتي تسهم في زيادة الإنتاجية لتوفير الغذاء للشعوب العربية مع أهمية توفير التمويل المطلوب لها بصورة مستدامة.

وأشار إلى حرص مصر على التعاون التام مع اشقائنا في الدول العربية لتحقيق قدر كبير من التكامل لدعم منظومة الأمن الغذائي العربي. مع التركيز على البرامج التي تعالج القضايا المتعلقة بنقص الغذاء والاثار السلبية للتغيرات المناخية.