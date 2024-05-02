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الجمعة 03 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع ممثلي 15 شركة كورية بمصر (فيديو)

محمد الحمصاني- المتحدث
محمد الحمصاني- المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع ممثلي أبرز 15 شركة كورية جنوبية تعمل بالسوق المصرية.

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الحكومة: تطوير قطاع الصناعة لجذب الاستثمارات وتوفير الدولار (فيديو)

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وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة "الحدث اليوم"،  الخميس، إن الحكومة حريصة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتذليل كل المعوقات أمام الشركات التي تضح استثماراتها في مصر.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن التعاون مع شركات كوريا الجنوبية شهد تنوعا في جميع المجالات، وسيتم إضافة مجالات جديدة للتعاون مع الجانب الكوري خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن كوريا الجنوبية شريك أساسي ومهم واستراتيجي لمصر في العديد من الصناعات، إضافة إلى أن قطاع الصناعة بصفة عامة  ينال أولوية كبرى للدولة المصرية خلال المرحلة الحالية. 

وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: "نحن بصدد عملية إصلاح شاملة وتطوير قطاعات أساسية في الدولة على رأسها قطاع الصناعة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير السيولة الدولارية من أجل مواجهة أي تحديات اقتصادية أو دولية خلال المرحلة الراهنة".

اجتماع رئيس الوزراء

واجتمع رئيس الوزراء مع ممثلي 15 شركة كورية، وبدأ الاجتماع بالترحيب بوفد الشركات الكورية الجنوبية، مُعربًا عن تقديره للدور المهم الذي تلعبه هذه الشركات في السوق المصرية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى وجود شراكة استراتيجية بين الجانب المصري، سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، ونظيره في كوريا الجنوبية، ويظهر هذا بوضوح في العديد من المشروعات الصناعية ومشروعات النقل ومجال السيارات والصناعات المغذية التي تنفذها الشركات الكورية في مصر.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية مهتمة بتوسيع نطاق الاستثمارات الكورية الجنوبية في المجالات المختلفة، إلى جانب الاستثمارات الحالية، داعيًا الشركات إلى عرض خططهم للعمل في مصر، مؤكدًا استعداده في الوقت نفسه للاستماع لأي صعوبات قد تواجه هذه الشركات والعمل على حلها على الفور بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وأكد مدبولى حرصه على دفع علاقات التعاون مع الشركات الكورية الجنوبية إلى مستويات أكبر؛ قائلًا: ندرك تمامًا الخبرات الكبيرة التي تحظى بها الشركات الكورية الجنوبية في المجالات المختلفة.

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